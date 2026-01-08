"Укренерго" законтрактувало 400 МВт базового навантаження "Енергоатома" до кінця січня

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

АТ "НАЕК "Енергоатом" 7 січня 2026 року провело перший спеціальний аукціон з продажу електроенергії для потреб НЕК "Укренерго" з метою компенсації технологічних втрат, на якому системний оператор законтрактував в атомників 400 МВт базового навантаження на період з 9 по 31 січня.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у Міністерстві енергетики, ціна електроенергії на аукціоні склала 3613 грн/МВт*год, що майже вдвічі нижче за середньозважену ціну "Енергоатома" на вільному ринку на другу декаду січня 2026 року - 6573 грн/МВт*год.

"Таким чином, при продажу "Укренерго" електроенергії на умовах спеціального аукціону недоотримання "Енергоатомом" коштів за другу декаду січня 2026 року порівняно з ринковими умовами становить близько 332,6 млн грн з ПДВ", – наголосили у Міненерго.

Як пояснило джерело, "Енергоатом" бере на себе додаткове навантаження, виконуючи роль фінансового донора стабільності енергосистеми. По суті, йдеться про ще один механізм виконання спеціальних обов’язків ПСО, який цього разу спрямований не на побутових споживачів, а на промисловість.

Відповідно до нових правил, "Енергоатом" продаватиме електроенергію для потреб "Укренерго" через спеціальні сесії із зобов’язанням застосування знижки 30% від середньозваженої ринкової ціни. Такі продажі здійснюватимуться щомісяця протягом дії воєнного стану.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 грудня 2025 року постановою дозволив "Укренерго" купувати е/е для технологічних витрат на спец аукціонах з НАЕК "Енергоатом". Тоді ініціатор постанови – Міненерго – пояснював, що це сприятиме отриманню середньозваженої ціни, нижчої за ринкову, внаслідок цього буде зменшено навантаження на тариф системного оператора на передачу електроенергії, на чому неодноразово категорично наполягала промисловість.