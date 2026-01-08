Інтерфакс-Україна
Економіка
19:23 08.01.2026

"Укренерго" законтрактувало 400 МВт базового навантаження "Енергоатома" до кінця січня

2 хв читати
"Укренерго" законтрактувало 400 МВт базового навантаження "Енергоатома" до кінця січня
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

АТ "НАЕК "Енергоатом" 7 січня 2026 року провело перший спеціальний аукціон з продажу електроенергії для потреб НЕК "Укренерго" з метою компенсації технологічних втрат, на якому системний оператор законтрактував в атомників 400 МВт базового навантаження на період з 9 по 31 січня.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у Міністерстві енергетики, ціна електроенергії на аукціоні склала 3613 грн/МВт*год, що майже вдвічі нижче за середньозважену ціну "Енергоатома" на вільному ринку на другу декаду січня 2026 року - 6573 грн/МВт*год.

"Таким чином, при продажу "Укренерго" електроенергії на умовах спеціального аукціону недоотримання "Енергоатомом" коштів за другу декаду січня 2026 року порівняно з ринковими умовами становить близько 332,6 млн грн з ПДВ", – наголосили у Міненерго.

Як пояснило джерело, "Енергоатом" бере на себе додаткове навантаження, виконуючи роль фінансового донора стабільності енергосистеми. По суті, йдеться про ще один механізм виконання спеціальних обов’язків ПСО, який цього разу спрямований не на побутових споживачів, а на промисловість.

Відповідно до нових правил, "Енергоатом" продаватиме електроенергію для потреб "Укренерго" через спеціальні сесії із зобов’язанням застосування знижки 30% від середньозваженої ринкової ціни. Такі продажі здійснюватимуться щомісяця протягом дії воєнного стану.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 грудня 2025 року постановою дозволив "Укренерго" купувати е/е для технологічних витрат на спец аукціонах з НАЕК "Енергоатом". Тоді ініціатор постанови – Міненерго – пояснював, що це сприятиме отриманню середньозваженої ціни, нижчої за ринкову, внаслідок цього буде зменшено навантаження на тариф системного оператора на передачу електроенергії, на чому неодноразово категорично наполягала промисловість.

Теги: #аукціон #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 05.01.2026
Уряд уточнив умови проведення "Енергоатомом" спецсесій з продажу е/е для технологічних витрат "Укренерго"

Уряд уточнив умови проведення "Енергоатомом" спецсесій з продажу е/е для технологічних витрат "Укренерго"

18:28 04.01.2026
"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

15:54 31.12.2025
За підсумками перших двох спецаукціонів 423 МВт нових балансуючих потужностей уже в енергосистемі – "Укренерго"

За підсумками перших двох спецаукціонів 423 МВт нових балансуючих потужностей уже в енергосистемі – "Укренерго"

18:54 30.12.2025
"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

16:08 30.12.2025
Ексчлена наглядової ради "Укренерго" Бойка та військового Горина призначено т.в.о. члена дирекції "УРМ"

Ексчлена наглядової ради "Укренерго" Бойка та військового Горина призначено т.в.о. члена дирекції "УРМ"

12:07 30.12.2025
Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

18:31 29.12.2025
"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії у більшості регіонів України

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії у більшості регіонів України

13:38 29.12.2025
Посадовці "Укренерго" підозрюються у заволодінні електроенергією без її фактичної оплати – Офіс генпрокурора

Посадовці "Укренерго" підозрюються у заволодінні електроенергією без її фактичної оплати – Офіс генпрокурора

17:19 26.12.2025
Оновлена комісія першого конкурсу на нову генпотужність збереться на засідання 30 грудня після перерви з квітня

Оновлена комісія першого конкурсу на нову генпотужність збереться на засідання 30 грудня після перерви з квітня

15:06 26.12.2025
Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Видатки держбюджету України в грудні-2025 зросли до рекордних 910 млрд грн

Міжнародні резерви України у 2025р зросли на 30,8% - до рекордних $57,3 млрд

ОСТАННЄ

Міненерго доручено розробити програму розвитку когенерації на 2026 рік – Свириденко

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Мінсоцполітики: до 4,7 тис. грн підвищився розмір середньомісячного доходу сім’ї для отримання пільги з оплати ЖКП

Засновник UFuture Хмельницький планує у 2026р. створити навчальний центр в ІП "Біла Церква" і погасити щонайменше $10 млн кредитів

"Інтерпайп" поставив труби для реалізації великого геотермального проєкту у Словаччині

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

НАЛУ підтримує ініціативу уряду щодо нового Трудового кодексу як системну реформу ринку праці

Ринок сільгоспземель 2025 року увійшов у фазу прогнозованої динаміки - Мінекономіки

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Кабмін погодив призначення Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА