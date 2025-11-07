Інтерфакс-Україна
Події
11:09 07.11.2025

РФ атакувала енергооб’єкт ДТЕК та Одещині та завдала ударів по інших об’єктах в низці областей

Уночі 7 листопада РФ атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області, внаслідок чого він зазнав значних пошкоджень, повідомив енергохолдинг.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", – йдеться в його повідомленні в Телеграм.

Також зазначається, що всі будинки були оперативно перезаживлені за резервними схемами.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", – зазначає ДТЕК.

Міністерство енергетики зі свого боку повідомляє, що РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

За даними НЕК "Укренерго", внаслідок ворожих атак на енергетичні об’єкти на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Зокрема, відучора залишається знеструмленою значна кількість споживачів на Дніпропетровщині та Донеччині.

Теги: #атака_рф #енергообєкти

