РФ вночі атакувала енергооб'єкти в 5 областях, знеструмлених споживачів частково заживлено – Міненерго

РФ у ніч на 22 грудня атакувала енергооб’єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях, таким чином, різдвяний тиждень почався з масованих атак ворога на енергосистему.

"На ранок споживачів частково заживлено. Але аварійно-відновлювальні роботи тривають", - повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак на ранковому брифінгу в понеділок.

За його словами, особливо складною залишається ситуація в прифронтових регіонах, де продовжуються щоденні обстріли і енергетика залишається однією із цілей ворога.

"Внаслідок завданих російськими ударами пошкоджень об’єктам генерації, системам передачі та розподілу електроенергії в об’єднаній енергосистемі досі спостерігається дефіцит", – сказав Андарак.

Наразі, за його словами, система балансується за рахунок залучення всієї доступної генерації, імпорту електроенергії та застосування графіків обмежень споживачів по всіх регіонах.

Заступник міністра також повідомив, що уряд продовжує вживати заходів задля скорочення тривалості графіків відключень. З цією метою було переглянуто переліки об’єктів критичної інфраструктури, завдяки чому вдалося вивільнити майже 1 ГВт потужності.

"Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо скерування вивільненого енергетичного ресурсу для потреб населення. Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити час відключень електроенергії для громадян", - наголосив він.

Водночас, додав Андарак, ситуація з імпортом в Україну пального залишається стабільною і контрольованою. Наразі імпорт пального здійснюється шляхом поєднання незалежних логістичних напрямків, включно з автомобільним, залізничним та морським.

Своєю чергою, за інформацією НЕК "Укренерго", станом на ранок 22 грудня, зокрема, є знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися.

Внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему в понеділок у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.