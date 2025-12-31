Інтерфакс-Україна
Події
17:16 31.12.2025

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відповідний указ голови держави №1018 від 31 грудня опублікований на його сайті.

Магомедова, який на той час був позаштатним радником глави Офісу президента (ОП), а раніше - директором "Аструм Капітал", було призначено головою НКЦПФР 23 лютого 2021 року замість Тимура Хромаєва, в якого закінчився термін повноважень разом ще з трьома членами регулятора.

Магомедов в середині грудня сказав агентству "Інтерфакс-Україна", що робитиме все, щоб до кінця дії його повноважень – 23 лютого 2027 року – було прийнято закон про особисті інвестиційні рахунки, який разом з іншою ідеєю щодо продажу по 7% акцій державних компаній та банків стане основою для перезавантаження ринку.

Агентство "Інтерфакс-Україна" в жовтні повідомляло про заяву на звільнення від члена НКЦПФР Іраклія Барамії, а також зазначало, що її голова направив подання на звільнення ще одного члена комісії – Максима Лібанова, у якого закінчився термін повноважень.

За даними видання "Економічна правда", заяви на ім’я президента Володимира Зеленського з проханням звільнити їх із займаних посад у перших числах грудня подали ще два члена НКЦПФР Юрій Бойко та Ярослав Шляхов.

Прийняття у 2024 році нового закону про сьомого члена комісії наразі не вплинуло на її склад.

Якщо всіх чотирьох членів НКЦПФР буде звільнено, а замість них не буде призначено нових, комісія втратить кворум. Окрім того, як сказав агентству "Інтерфакс-Україна" один з членів НКЦПФР, з 1 січня 2026 року набуває чинності норма нового закону, згідно з якою перед поданням на призначення члена комісії претенденти мають пройти комісію з відбору, що може збільшити час на це кадрове рішення.

НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі голови та семи членів (до прийняття у лютому нового закону – шести членів), які призначаються президентом України на шість років та звільняються з посад відповідно до його указів.

KPMG під час оцінювання голови та НКЦПФР, яке було проведено в рамках програми співробітництва з МВФ та результати якого оприлюднили на початку жовтня, висловило думку, що заміна голови та всіх членів комісії одночасно створює проблеми зі спадкоємністю, інституційними знаннями та пам’яттю організації.

"З метою забезпечення безперервності процесу прийняття рішень та послідовності курсу ми рекомендуємо впровадити ротаційне призначення членів комісії. Без впровадження ротаційних призначень зміни можуть призвести до втрати стратегічного бачення та спричинити повільну адаптацію", – вважає консультант.

У звіті зазначається, що послідовні призначення дадуть змогу досвідченим членам комісії направляти нових членів, поліпшуючи стабільність організації та поточний прогрес.

Теги: #магомедов #звільнення

