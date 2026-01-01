До 8,6 тис. грн підвищилася мінімальна зарплата в Україні із 1 січня

В Україні з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата підвищилася до 8 647 грн.

Зокрема, відповідно до закону "Про державний бюджет на 2026 рік", який набув чинності з 1 січня, мінімальна заробітна плата підвищилася з 8 тис. до 8 647 грн, а погодинна мінімальна зарплата підвищилася з 48 грн до 52 грн.

Також із 1 січня загальний показник прожиткового мінімуму зріс із 2 920 грн до 3209 грн.

Для дітей до шести років прожитковий мінімум тепер становить 2 817 грн, для дітей від шести до вісімнадцяти років - 3 512 грн, для працездатних осіб - 3 328 грн, для осіб, які втратили працездатність - 2 595 грн, для осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, - 1 600 грн.

Також установлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, установлено на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року.

Крім того, документом унормовано, що у 2026 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 60%; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100%; для дітей - 145% відповідного прожиткового мінімуму.

В той же час, рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до закону "Про дошкільну освіту" у 2026 році не збільшується.

