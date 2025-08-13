Інтерфакс-Україна
Економіка
09:18 13.08.2025

Зарплати у будівельній галузі підвищено вдвічі - Мінрозвитку

Мінімальний оклад у будівельній галузі збільшено з 6995 грн до 12142 грн згідно з галузевою угодою між Міністерством розвитку громад та територій України і Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, що опублікована на сайті міністерства.

Як повідомлялось, документ був підписаний сторонами 5 липня. Угода діятиме на впродовж 2025-2027 рр. і встановлює оновлені соціально-трудові гарантії для працівників галузі, зокрема, підвищення гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) для працівників.

Відповідно до нової редакції угоди, гарантований розмір тарифної ставки для працівників, які виконують просту і некваліфіковану роботу, зростає з 231% до 401% прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто мінімальний оклад збільшується з 6995 грн до 12142 грн на місяць.

Також прописані коефіцієнти тарифних ставок робітників різних професій 1 розряду до окладу, доплати за нічний час, понаднормово, виконання особливо важливої роботи на певний термін тощо.

Прописані галузевою угодою й мінімальні розміри посадових окладів керівників. Наприклад, у головного інженера та начальника капітального будівництва він має підвищувальний коефіцієнт 4, тобто фахівці на цих посадах мають отримувати від 48 тис. 568 грн. В галузі будматеріалів - головний інженер виробництва цементу, волокноцементних матеріалів - має підвищувальний коефіцієнт 4,5, оклад від 54 тис. 639 грн. В дослідних інститутах та експертних організаціях, приміром, заступник з наукової роботи зі ступенем доктора наук може розраховувати на коефіціент 6,63, тобто оклад від 80,5 тис. грн.

Угода не тільки фіксує нові розміри оплати праці, а й передбачає заходи з легалізації зайнятості в будівництві, підвищення кваліфікації працівників, механізми для забезпечення безпеки та гігієни праці, а також інструменти для колективного захисту трудових прав.

З текстом угоди, а також листом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства про реєстрацію можна ознайомитись на сайті Мінрозвитку.

