Інтерфакс-Україна
Економіка
15:06 26.12.2025

Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

Наразі на ситуацію в енергосистемі України позитивно впливає збільшення імпорту електроенергії з ЄС, що стало можливим завдяки падінню цін у сусідніх державах через традиційні різдвяно-новорічні канікули.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю.

"Імпорт збільшився майже в два рази (…), і тут плюсом є те, що кон’юнктура українського та європейського ринків показує можливість нашим трейдерам купувати електроенергію в Європі. В Європі свята, е/е дешевшає, й тому на фоні дефіциту в нашій енергосистемі це найбільш сприятливі умови", - сказав він.

За словами Зайченка, наразі енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти після масованих російських атак на українську енергосистему і в більшості регіонів результат вже відчутний.

Як повідомлялося, Україна наразі імпортує е/е з Європи у цілодобовому режимі максимальною потужністю до 1,6 ГВт у пікові години, що не покриває максимально дозволену потужність імпорту внаслідок мережевих обмежень.

Максимальна погоджена комерційна потужність імпорту з ЄС з грудня 2024 року становить 2,1 ГВт. В середньому за листопад-2025 використання пропускної спроможності становило 27,4%, однак у години пікового вечірнього споживання воно суттєво зростає.

Теги: #укренерго #імпорт #електроенергія

