20:09 25.12.2025

"ТАС Дніпровагонмаш" вперше поставив вагони-платформи для євроколії

"ТАС Дніпровагонмаш" (ДВМ, Кам'янське Дніпропетровської обл.), контрольоване фінансово-промисловою групою "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка, відвантажила перші два вагони-платформи довжиною 60 футів типу Sgns для колії 1435 мм, виготовлені на власних потужностях.

"У рамках партнерства з австрійськими колегами, компанією "ТрансАнт", а також на базі її конструкторських розробок, "ТАС Дніпровагонмаш" здійснено виготовлення і відвантаження перших вагонів-платформ 1435 мм. Також уперше повне складання і комплектування вагонів відбувалось на потужностях нашого підприємства", - повідомив завод у Facebook.

"ТАС Дніпрвагонмаш" уточнює, що наразі на технічне приймання передано два інтермодальні вагони-платформи, концептуальною перевагою яких є принцип облегшеної конструкції з використанням високоміцної сталі і відповідно його збільшена вантажність.

"Обравши курс не лише на пошук нового у вітчизняному ринку вантажного вагонобудування колії 1520 мм, але й на опанування європейських традицій, "ТАС Дніпровагонмаш" продовжує наполегливу працю у напрямку інжинірінгу, консультацій, технологічного оцінювання і власне виготовлення готової продукції для залізничного ринку колії 1435", - підкреслює компанія.

Як повідомлялося, на початку 2023 року група "ТАС" стала стратегічним інвестором вагонобудівного СП TransAnt GmbH австрійських voestalpine і ÖBB Rail Cargo з часткою 40%, а навесні 2024 року стала мажоритарієм TransAnt, збільшивши частку до 61%.

У груднi 2024 року завод випустив на ринок першi довгомiрнi 80-футовi вагони-платформи для великотоннажних контейнерiв.

Вагон-платформа типу Sgns  - чотиривісний інтермодальний вагон-платформа європейського стандарту (1435 мм), вантажопідйомністю 73 т призначений для перевезення великогабаритних контейнерів.

"ТАС Дніпровагонмаш", що володіє потужностями для випуску 9 тис. вагонів на рік, у січні-вересні збільшив випуск вантажних вагонів на 19% порівняно з тим же періодом 2024 року – 542 од.

Завод завершив січень-вересень 2025 року зі збитком 23,7 млн грн, тоді як за аналогічний період 2024 року чистий прибуток складав 53,9 млн грн за зростання чистого доходу на 16,3% - до 1 млрд 486,5 млн грн.

 

Теги: #дніпровагонмаш #вагони #євроколія

