"Укрзалізниця" планує довести євроколію до Львова до кінця 2027р

АТ "Укрзалізниця" поставила за мету до кінця 2027 року довести євроколію до Львова, що відкриє можливість львів’янам та гостям міста подорожувати до Відня, Кракова та Варшави, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Ми ставимо собі дуже амбітну ціль – до кінця 2027 року поєднати Львів з євроколією", - сказав Перцовський на заході "На шляху до інтеграції: діалог між урядом та бізнесом щодо вступу України до ЄС", який пройшой 30 жовтня.

За його словами, окрім Львова та Чернівців, цікавим хабом для продовження євроколії може стати Ковель на північному заході, що дозволить сполучити Волинь та Рівненщину з Польщею. Наступним завданням "Укрзалізниці" буде поєднати ці хаби між собою європейською колією.

Перцовський також зазначив, що компанія прагне узгодити з Євросоюзом спрощення прикордонного контролю на залізниці за аналогією з автомобільним транспортом, аби пасажири не втрачали час на кордоні.

Щодо внутрішніх змін, то, як повідомив голова правління, після розмежування всередині структури приміської та локомотивної компанії наступного року планується шість регіональних залізниць, в яких лишилася вся інфраструктура, об'єднати в інфраструктурного оператора.

Як повідомлялося, до 2025 року були реалізовані проєкти пасажирського сполучення євроколією з Мукачева до Угорщини та Словаччини на Закарпатті та з Рави-Руської на Львівщині до Польщі, а у вересні цього року євроколія також була доведена від Чопа до Ужгорода – 22 км.

В липні цього року Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні EUR76 млн грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом (Скнилів) і кордоном з Польщею (Мостиська ІІ) довжиною біля 80 км. Реалізацію проєкту передбачалося почати ще до 2024 року, але наразі відкладено на 2026 рік. На початку цього року його вартість оцінювалась у 10,92 млрд грн: на 2026 рык було заплановано 4,27 млрд грн, на 2027 рік – 4,83 млрд грн і на 2028 рік – 1,81 млрд грн.

Окрім того заступник міністра фінансів Олександр Кава у березні цього року заявляв про можливість початку будівництва у 2026 році євроколії Чернівці—Сучава (Румунія).