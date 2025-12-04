Інтерфакс-Україна
Події
12:05 04.12.2025

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

1 хв читати
У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Увечері 3 грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За попередніми даними, 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік", - інформує відомство в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, потерпілий - ветеран АТО - був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.

"Завдяки оперативним діям правоохоронців чоловіка встановили та затримали у порядку ст. 208 КПК України. На місці події вилучено ніж", - зазначають в Офісі генпрокурор.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури розпочато провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: #тцк #поранений #львів #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 02.12.2025
Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

13:36 28.11.2025
Посадовці приватної компанії підозрюються у привласненні 15 млн грн під час продажу запчастин до бронетехніки

Посадовці приватної компанії підозрюються у привласненні 15 млн грн під час продажу запчастин до бронетехніки

14:48 26.11.2025
Офіс генпрокурора закликає нікому не надавати реквізити банківських карток і коди, щоб вберегтися від шахрайських кол-центрів

Офіс генпрокурора закликає нікому не надавати реквізити банківських карток і коди, щоб вберегтися від шахрайських кол-центрів

12:32 26.11.2025
Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Вдовиченко - ЦПК

Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Вдовиченко - ЦПК

14:25 24.11.2025
Корупційну схему викрито у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині - прокуратура

Корупційну схему викрито у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині - прокуратура

13:34 24.11.2025
Мер Львова: Будь-яка зброя на території школи — за межею допустимого

Мер Львова: Будь-яка зброя на території школи — за межею допустимого

11:12 24.11.2025
Батько учня влаштував стрілянину на подвір’ї школи у Львові, поранено людину

Батько учня влаштував стрілянину на подвір’ї школи у Львові, поранено людину

18:32 22.11.2025
Росіяни вбили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ – Офіс генпрокурора

Росіяни вбили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ – Офіс генпрокурора

18:07 21.11.2025
В одеському ТЦК та СП розповіли подробиці вибуху та загибелі людини

В одеському ТЦК та СП розповіли подробиці вибуху та загибелі людини

15:49 21.11.2025
В Одесі в одному з РТЦК та СП стався вибух, загинула людина - поліція

В Одесі в одному з РТЦК та СП стався вибух, загинула людина - поліція

ВАЖЛИВЕ

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

ОСТАННЄ

EFI Group розглядає можливість експансії в країни ЄС

EFI Group презентує концепцію розвитку проєкту палацу Жевуських-Лянцкоронських на початку 2026

Лісовий може бути звільнений з посади міністра освіти, допускають депутати Гончаренко і Железняк

Сирський: Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська - бій триває

Сибіга в ОБСЄ: допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці

Херсонська ТЕЦ припинила роботу через атаки росіян, без тепла понад 40,5 тис. абонентів – ОВА

В Україні в найближчі дні без опадів, але в неділю суттєво похолоднішає

Майже половина європейців вважають Трампа ворогом Європи та оцінюють як "високий" ризик війни з Росією – опитування

Учасники студії "Квартал 95" зареєстрували нову компанію "Квартал ЮА"

САП вимагає визнати необґрунтованими активи судді Києво-Святошинського райсуду Київщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА