16:32 25.12.2025

У Дніпрі чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК

Поліція Дніпропетровської області почала розслідування за фактом поранення двох військовослужбовців ТЦК.

"Сьогодні о 14:40 на вулиці Калиновій м. Дніпра під час проведення заходів оповіщення чоловік спричинив ножові поранення двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізували до лікарні", - вказано в повідомленні в телеграм-каналі поліції.

Відзначається, що для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2.

