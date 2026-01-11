Енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровщини - Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo

Станом на ранок неділі енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровської області після чергового ворожого удару, повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Станом на ранок споживачі Дніпропетровської області майже повністю заживлені. У регіоні тривають ремонтні роботи для якнайшвидшого повернення електро- та теплопостачання", - цитує його пресслужба Міненерго у телеграмі.

За словами Некрасова, вночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки були короткостроково знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області. Енергетики з ночі почали відновлювальні роботи.

Також у Запорізькій області на ранок без світла залишаються понад 13 тисяч споживачів. З метою уникнення повторних масових знеструмлень мешканців закликали обмежити користування потужними електроприладами.