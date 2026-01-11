Інтерфакс-Україна
Події
10:25 11.01.2026

Енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровщини - Міненерго

1 хв читати
Енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровщини - Міненерго
Фото: https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo

Станом на ранок неділі енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровської області після чергового ворожого удару, повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Станом на ранок споживачі Дніпропетровської області майже повністю заживлені. У регіоні тривають ремонтні роботи для якнайшвидшого повернення електро- та теплопостачання", - цитує його пресслужба Міненерго у телеграмі.

За словами Некрасова, вночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки були короткостроково знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області. Енергетики з ночі почали відновлювальні роботи.

Також у Запорізькій області на ранок без світла залишаються понад 13 тисяч споживачів. З метою уникнення повторних масових знеструмлень мешканців закликали обмежити користування потужними електроприладами.

Теги: #дніпропетровська #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 11.01.2026
На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

03:09 11.01.2026
Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

21:42 10.01.2026
Обстріли Нікопольського району: Один загиблий і троє постраждалих

Обстріли Нікопольського району: Один загиблий і троє постраждалих

11:02 09.01.2026
ДТЕК повністю повернув електроенергію знеструмленим після обстрілів споживачам Дніпропетровщини

ДТЕК повністю повернув електроенергію знеструмленим після обстрілів споживачам Дніпропетровщини

22:16 08.01.2026
ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів

20:11 08.01.2026
У Нікополі повністю відновлено тепло- та водопостачання

У Нікополі повністю відновлено тепло- та водопостачання

19:00 08.01.2026
Працездатність мережі "Vodafone-Україна" на Дніпропетровщині близько 80%, у lifecell автономно працює 72% станцій

Працездатність мережі "Vodafone-Україна" на Дніпропетровщині близько 80%, у lifecell автономно працює 72% станцій

18:17 08.01.2026
"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

14:59 08.01.2026
Дніпропетровська область отримає додаткові генератори з Києва та інших областей для посилення зв'язку – Федоров

Дніпропетровська область отримає додаткові генератори з Києва та інших областей для посилення зв'язку – Федоров

13:31 08.01.2026
200 тис. абонентів Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів – "ДТЕК"

200 тис. абонентів Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів – "ДТЕК"

ВАЖЛИВЕ

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

ОСТАННЄ

РФ уперше застосувала ударний БпЛА "ґєрань-5" - ГУР

Свириденко: Нова система контрактів для військових покликана стати чинником у підвищенні мотивації особового складу

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

УЧХ розгорнув мобільні теплопункти у Києві

Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

РФ намагалася штурмувати північ Покровська – десантники

У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Житомирщини, двоє поранених

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА