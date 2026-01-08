У Нікополі повністю відновлено тепло- та водопостачання

У Нікополі (Дніпропетровська обл.) повністю відновлено тепло- та водопостачання після ворожого удару по енергетиці, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У Нікополі станом на зараз повністю відновлено тепло та водопостачання після ворожого удару по енергетиці Дніпропетровщини. Попри пошкодження інфраструктури, відновлення провели у найкоротші терміни", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

"Дякую всім, хто працював для людей, незважаючи на ризики й постійні загрози", - додав Кулеба.