Інтерфакс-Україна
Події
12:49 06.01.2026

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

1 хв читати
Зеленський прибув до Парижа - Никифоров
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент прибув до Парижа", - сказав він.

Під час візиту до Парижа Зеленський проведе зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, а потім лідери проведуть спільну зустріч разом із спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, радником Трамп Джаредом Кушнером.

Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

Увечері Зеленський, Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть спільну пресконференцію.

Також ввечері українська переговорна команда на чолі з президентом проведе зустріч з американською.

Теги: #прибуття #никифоров #париж #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 06.01.2026
Економічна радниця Зеленського Фріланд залишить парламент Канади

Економічна радниця Зеленського Фріланд залишить парламент Канади

12:29 06.01.2026
Європейські країни обговорюють введення в Україну контингенту в 15-30 тисяч військових - ЗМІ

Європейські країни обговорюють введення в Україну контингенту в 15-30 тисяч військових - ЗМІ

12:19 06.01.2026
Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

10:35 06.01.2026
Союзники України зустрічаються з метою конкретизації безпекових зобов'язань – ЗМІ

Союзники України зустрічаються з метою конкретизації безпекових зобов'язань – ЗМІ

19:39 05.01.2026
Зеленський анонсував нові рішення заради України

Зеленський анонсував нові рішення заради України

18:42 05.01.2026
Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

18:03 05.01.2026
Зеленський і Федоров обговорили подальший формат роботи Міноборони

Зеленський і Федоров обговорили подальший формат роботи Міноборони

17:46 05.01.2026
Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

17:46 05.01.2026
Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

17:26 05.01.2026
Віткофф і Кушнер приймуть участь у саміті щодо гарантій безпеки України

Віткофф і Кушнер приймуть участь у саміті щодо гарантій безпеки України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

ОСТАННЄ

Експертиза оцінила збитки Києва через незбудоване метро на Виноградар у 2,3 млрд грн – Київський метрополітен

У цирку Штутгарта двоє українських артистів впали з висоти та отримали важкі травми – ЗМІ

Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

Туск: Коаліція охочих проведе в Парижі переговори щодо підтримки України та гарантій безпеки

Мінфін реалізує 2 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо ДПС

РФ пошкодила 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України в 2025р - Мінкультури

МВС координує 4 погоджених урядом експериментальні проєкти, один з яких з обмеженим доступом

Адміністрація Трампа працює над угодою "про вільну асоціацію", яку планує представити Гренландії – ЗМІ

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Славутичу частково повернули електрику, аварійно відключено понад 1,5 тис. абонентів Бориспільського району

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА