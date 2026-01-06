Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент прибув до Парижа", - сказав він.

Під час візиту до Парижа Зеленський проведе зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, а потім лідери проведуть спільну зустріч разом із спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, радником Трамп Джаредом Кушнером.

Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

Увечері Зеленський, Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть спільну пресконференцію.

Також ввечері українська переговорна команда на чолі з президентом проведе зустріч з американською.