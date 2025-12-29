Інтерфакс-Україна
Події
11:39 29.12.2025

Одеські поліцейські встановили військовослужбовців РТЦК та СП, які побили військового, звільненого з полону

Одеські поліцейські встановили військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), які побили військового, звільненого з полону – ними виявилися двоє військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, їм повідомлено про підозру, поінформувала пресслужба Головного управління поліції Одеської області.

"Про інцидент, який стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі Одеси, до поліції повідомив сам потерпілий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону, розповів про осіб у військовому однострої, що спричинили йому тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні поліції на сайті у понеділок.

Повідомляється, що в межах кримінального провадження встановлено, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігурантам про підозру. Одному – за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому – за ч. 1 ст. 126 ККУ. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Згідно з санкціями, за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Слідчі дії тривають.

