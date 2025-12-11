Інтерфакс-Україна
Події
14:01 11.12.2025

Віцеспікери парламентів України та Польщі відкрили у Львові 14-ту сесію Парламентської асамблеї

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк та віцемаршалок Сейму Польщі Моніка Веліховська відкрили у Львові 14-ту Сесію Парламентської асамблеї України та Польщі.

"Тема цьогорічного засідання Асамблеї "Безпека в Європі – безпека в Україні". Участь у роботі сесії беруть українські та польські депутати, урядовці, дипломати", - написала Кондратюк в Facebook.

Вона повідомила, що межах Асамблеї відбудуться дві панельні дискусії: "Безпека в регіоні та виклики у зв’язку з триваючою війною. Роль парламентської дипломатії" та "Інтеграція України до структур ЄС. Діяльність Польщі на міжнародній арені на підтримку євроінтеграційних прагнень України".

За підсумками 14-ї сесії, планується підписання спільної декларації Асамблеї.

Парламентська асамблея України та Польщі створена у 2003 році для розвитку міжпарламентської взаємодії, координації позицій і просування спільних стратегічних інтересів двох держав. Попередня сесія Асамблеї відбулася восени 2024 року у Варшаві.

