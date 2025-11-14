Школи у Львові та Чорткові будуть модернізовані до стандарту NZEB за підтримки Норвегії- Nefco

Фото: https://www.facebook.com/NefcoNordic

Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО, Nefco) підписала дві грантові угоди загальним бюджетом EUR8,2 млн на модернізацію освітніх закладів у Львові та Чорткові до стандарту NZEB (будівлі із майже нульовим споживанням енергії), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі НЕФКО.

Угоди були підписані у межах програми НЕФКО "Зелене відновлення для України" (Green Recovery Programme for Ukraine) у четвер, 13 листопада, на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, Польща.

У Львові ліцей "Оріяна" буде відновлено після пошкодження (у грудні 2023) внаслідок ракетного удару з використанням сучасних енергоефективних технологій та відновлюваних джерел енергії. Загальний бюджет становить приблизно EUR5,6 млн, з яких EUR5 млн буде надано у вигляді грантових коштів від Norad, а EUR600 тис буде співфінансовано Львівською міською радою.

У Чорткові Білівська загальноосвітня школа буде суттєво реконструйована, зокрема, буде встановлено геотермальне опалення та сонячну електростанцію, що створить безпечніше та більш стале навчальне середовище. Бюджет проєкта оцінюється в EUR4,5 млн, з яких EUR3,2 млн буде надано у вигляді грантових коштів від Norad. Крім того, Чортківська міська рада виділить EUR1,3 млн.

Як повідомив мер Чорткова Володимир Шматько, реалізація проєкту з використанням гранту у Білівський школі пройде у 2026-2027 році.

Ці проєкти, реалізація яких відбудеться завдяки підтримці Norad, є частиною ширшої програми, яка передбачає реконструкцію та модернізацію трьох навчальних закладів шляхом впровадження та демонстрації технічних стандартів будівництва з майже нульовим енергоспоживанням (NZEB) в Україні.

Norad – це адміністративний та спеціалізований орган розвитку та співробітництва, який підтримує Міністерство закордонних справ та Міністерство клімату та довкілля в досягненні цілей політики розвитку Норвегії та сприянні сталому розвитку.

Джерела: www.norad.no/en/

https://www.facebook.com/NefcoNordic

https://www.facebook.com/reel/1370882021063207