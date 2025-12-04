Кабмін визначив мінімальну кількість учнів в школі для надання освітньої субвенції

Кабінет міністрів затвердив зміни щодо виділення освітньої субвенції для маленьких шкіл.

"Для розрахунку мінімальної наповнюваності закладу освіти, який отримує освітню субвенцію, взято норму закону "Про повну загальну середню освіту" щодо мінімальної кількості учнів у класі - 5 учнів. З огляду на цю цифру розраховано мінімальну кількість учнів у ліцеях (заклади до 11 (12) класу і гімназіях (заклади до 9 класу)", - йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Відповідно, з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, у яких навчаються: менш як 60 учнів - для закладів загальної середньої освіти з 1-12 класами; менш як 55 учнів - для закладів загальної середньої освіти з 1-11 класами; менш як 45 учнів - для закладів загальної середньої освіти з 1-9 або 5-11 (12) класами.

У відомстві наголосили, що дані норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл.

"Мета ухваленого рішення: послабити вимогу щодо кількості учнів у малокомплектних школах, для отримання коштів освітньої субвенції. Водночас зауважимо, що навчання в більших школах, як правило, є ефективнішим завдяки наявності вчителів різних предметів, кращому устаткуванню та можливості пропонувати різні форми роботи (групова взаємодія, проєктне навчання тощо)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у серпні міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що для ефективної реалізації реформи старшої профільної школи в закладі освіти має бути не менше 600 учнів.