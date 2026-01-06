Окупанти просунулися на 3,2 кв км на сіверському та часовоярському напрямках - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися біля села Федорівка Соледарської міської громади Бахмутського району та в межах села Новомаркове Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області на сіверському та часовоярському напрямках відповідно.

"Ворог просунувся поблизу Федорівки та у Новомарковому", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкта DeepState у вівторок.

Згідно з мапами проєкту, площа ворожої окупації за півтори минулі доби збільшилась на сіверському та часовоярському напрямках на 3,2 кв км, переважно за рахунок закріплення у "сірій зоні", яка тут зменшилась на 2,78 кв км.

У той же час фіксується розширення "сірої зони" на гуляйпільському та новопавлівському напрямках на 5,83 кв км, де збільшення площі сталого контролю ворога за минулу добу не фіксується.

На інших напрямках без змін.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 6,83 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 0,4 кв. км.