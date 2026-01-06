Саміту в Парижі передуватиме обід за участі Макрона, Зеленського, Віткоффа та Кушнера - ЗМІ

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном планується у вівторок, 6 січня, вранці, перед самітом Коаліції охочих у Парижі, повідомляє французьке видання Le Figaro з посиланням на власні джерела.

"Потім президент Франції запросить на обід свого українського колегу Володимира Зеленського та американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — зятя Дональда Трампа — в Єлисейському палаці", - йдеться в повідомленні.

У другій половині дня, після обіду, в Парижі почнеться саміт за участі представників 35 країн, 27 з яких будуть представлені главами держав або урядів, зокрема, прем'єрами Італії Джорджею Мелоні та Канади Марком Карні. Також очікуються лідери НАТО та Європейського Союзу.

"Прес-конференція запланована на 18:45, на якій зберуться президенти Макрон і Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Потім Еммануель Макрон зустрінеться з Мерцем", - повідомили у виданні.

Речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфавре наголосив, що зустріч у вівторок у Парижі є "дуже важливою" та має на меті "формалізувати єдину пропозицію щодо гарантій безпеки" для України, яка включає "підтримка сильної української армії в майбутньому, військових сил другої лінії та американський бекстоп для створення сил стримування після припинення вогню".

Ідея саміту полягає в тому, щоб "зібрати всіх за стіл переговорів", щоб чітко визначити "умови участі кожної держави". Однак, за його словами, не всі рішення саміту будуть розкриті. "Буде дотримано певного ступеня військової таємниці", - сказав Конфавре.

США будуть представлені Віткоффом та Кушнером.

У четвер, 8 січня, Макрон має намір зустрітися з головою Сенату Франції Жераром Ларше, своєю колегою з Національних зборів Яель Браун-Піве та лідерами парламентських партій і груп для обговорення ситуації.