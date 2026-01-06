У МЗС України пройшла зустріч із тимчасовим повіреним Чехії: очікуємо активізацію діалогу та розмови міністрів

У контексті зустрічі 5 січня міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки з послом України Василем Зваричем в МЗС України відбулася зустріч заступника міністра Олександра Міщенка з тимчасовим повіреним у справах Чеської Республіки в Україні Бенджаміном Жігою, повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, "йшлося про важливість конструктивного підходу до українсько-чеського стратегічного партнерства, яке має взаємовигідну основу і далі має зберігати засади взаємної поваги і гідності".

"Очікуємо активізацію двостороннього діалогу, зокрема на рівні глав МЗС двох країн. Невдовзі запланована телефонна розмова міністрів, від якої ми очікуємо конструктиву та правильних результатів для двосторонніх відносин", - зазначив речник.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка 5 січня провів зустріч з послом України в Празі Василем Зваричем.

Зустріч відбулася після заяви спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури в новорічній промові, в якій він критикував Україну, а також висловив думку, що Україна не повинна вступати до ЄС.

На заяву Окамури відреагували посол України Василь Зварич, глава МЗС Андрій Сибіга та Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що вважає недоречним і неправильним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних чиновників Чехії. Він запросив Зварича на зустріч 5 січня.

МЗС України 5 січня запросило тимчасового повіреного у справах Чехії Вітезслава Півоньку у зв’язку з неприпустимими заявами спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури щодо України.