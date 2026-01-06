Інтерфакс-Україна
Події
11:27 06.01.2026

У МЗС України пройшла зустріч із тимчасовим повіреним Чехії: очікуємо активізацію діалогу та розмови міністрів

2 хв читати
У МЗС України пройшла зустріч із тимчасовим повіреним Чехії: очікуємо активізацію діалогу та розмови міністрів

У контексті зустрічі 5 січня міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки з послом України Василем Зваричем в МЗС України відбулася зустріч заступника міністра Олександра Міщенка з тимчасовим повіреним у справах Чеської Республіки в Україні Бенджаміном Жігою, повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, "йшлося про важливість конструктивного підходу до українсько-чеського стратегічного партнерства, яке має взаємовигідну основу і далі має зберігати засади взаємної поваги і гідності".

"Очікуємо активізацію двостороннього діалогу, зокрема на рівні глав МЗС двох країн. Невдовзі запланована телефонна розмова міністрів, від якої ми очікуємо конструктиву та правильних результатів для двосторонніх відносин", - зазначив речник.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка 5 січня провів зустріч з послом України в Празі Василем Зваричем.

Зустріч відбулася після заяви спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури в новорічній промові, в якій він критикував Україну, а також висловив думку, що Україна не повинна вступати до ЄС.

На заяву Окамури відреагували посол України Василь Зварич, глава МЗС Андрій Сибіга та Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що вважає недоречним і неправильним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних чиновників Чехії. Він запросив Зварича на зустріч 5 січня.

МЗС України 5 січня запросило тимчасового повіреного у справах Чехії Вітезслава Півоньку у зв’язку з неприпустимими заявами спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури щодо України.

Теги: #мзс_україни #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 05.01.2026
До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

15:21 03.01.2026
Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

05:29 03.01.2026
Президент Чехії відреагував на заяву спікера Палати депутатів щодо України

Президент Чехії відреагував на заяву спікера Палати депутатів щодо України

22:30 02.01.2026
Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

21:39 01.01.2026
Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

18:03 31.12.2025
Послам Індії, Пакистану та держав Центральної Азії донесли неприпустимість підігравання пропаганді РФ щодо "резиденції Путіна" - МЗС

Послам Індії, Пакистану та держав Центральної Азії донесли неприпустимість підігравання пропаганді РФ щодо "резиденції Путіна" - МЗС

06:37 23.12.2025
У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

20:18 18.12.2025
Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

20:33 17.12.2025
Президент Чехії після розмови із Зеленським: в наших спільних інтересах, щоб угода принесла Україні гідний мир

Президент Чехії після розмови із Зеленським: в наших спільних інтересах, щоб угода принесла Україні гідний мир

14:05 17.12.2025
МЗС закликає африканські уряди вжити рішучих заходів для зупинки російських програм з вербування молоді на війну проти України

МЗС закликає африканські уряди вжити рішучих заходів для зупинки російських програм з вербування молоді на війну проти України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

ОСТАННЄ

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Славутичу частково повернули електрику, аварійно відключено понад 1,5 тис. абонентів Бориспільського району

Окупанти просунулися на 3,2 кв км на сіверському та часовоярському напрямках - DeepState

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

У Україні користуються попитом дитсадки на підприємстві, ясла для дітей від 1-го року і центри педпартнерства - Міносвіти

Міносвіти реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо шкіл, профтехів і вишів

Поновлена амбіція Трампа захопити Гренландію викликає тривогу в Європі – ЗМІ

Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

Союзники України зустрічаються з метою конкретизації безпекових зобов'язань – ЗМІ

Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА