14:36 16.01.2026

Чехія зможе постачати таку саму кількість боєприпасів, що і раніше, – президент

Чехія постачає 50% боєприпасів Збройним силам України, і буде здатна постачати приблизно таку саму кількість, що і раніше, повідомив президент країни Петр Павел.

"Чеська Республіка тривало займається ініціативою з боєприпасів і постачає 50% боєприпасів Українським Збройним Силам і я радий, що і теперішній уряд продовжив цю ініціативу. Ми будемо здатні надати приблизно ту саму кількість боєприпасів, як і раніше, так, щоб Збройні Сили України не страждали від дефіциту", - сказав Павел на пресконференції у Києві у п’ятницю.

Він також повідомив, що Чехія планує надати допомогу в рамках Ukraine Facility для модернізації українських лікарень. Крім того, йде пошуків шляхів розширення співпраці між країнами у енергетичній та оборонній галузях.

"Я впевнений, що зусилля, які особисто докладає президент Зеленський, доведуть в найближчому часу до об’єднаної позиції США і Європи у спільних переговорах про мир і вдасться створити спільний тиск на Росію, яка нарешті почне вести переговори", - зазначив президент Чехії.

Теги: #боєприпаси #чехія

