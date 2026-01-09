Голова МЗС Чехії прибув до України з візитом

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка прибув до України, повідомляє чеський інформаційний телеканал ČT24.

"Мацінку в поїздці супроводжує депутат від AUTO Філіп Турк. Ще до візиту глави дипломатичних відомств домовилися, що їхнім спільним завданням є робота над поліпшенням відносин", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з російським обстрілом потяг прибув до Києва із запізненням.

Глави чеської та української дипломатії обговорили питання, пов’язані із зустріччю Мацінки з послом України в Чехії Василем Зваричем у понеділок через його критику новорічного виступу голови Палати депутатів і голови SPD Томія Окамури.

За його словами, вони прояснили це питання, і Мацінка вважає його закритим.

"Взаємна комунікація буде продовжуватися у формі стандартних дипломатичних каналів, а в разі потреби – і на особистому рівні", – додав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка 5 січня провів зустріч з послом України в Празі Василем Зваричем.

Зустріч відбулася після заяви спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури в новорічній промові, в якій він критикував Україну, а також висловив думку, що Україна не повинна вступати до ЄС.

На заяву Окамури відреагували посол України Василь Зварич, глава МЗС Андрій Сибіга та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що вважає недоречним і неправильним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних чиновників Чехії. Він запросив Зварича на зустріч 5 січня.

МЗС України 5 січня запросило тимчасового повіреного у справах Чехії Вітезслава Півоньку у зв’язку з неприпустимими заявами спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури щодо України.

У вівторок, 6 січня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з Мацінкою, в ході яких сторони домовилися "перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами" та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств. Сибіга поінформував свого чеського колегу про велику зацікавленість України у подальшій співпраці з Чехією у сфері оборони, а також про участь Чехії у відновленні України.