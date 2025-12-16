Інтерфакс-Україна
Події
20:23 16.12.2025

Свириденко: 2 млн дітей по всій країні отримують у школах безкоштовне гаряче харчування

На сьогодні 2 млн дітей по всій Україні отримують у школах безкоштовне гаряче харчування, у 2026 році на це буде витрачено 14,4 млрд грн, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"На сьогодні 2 млн дітей по всій Україні отримують у школах безкоштовне гаряче харчування. У державному бюджеті на 2026 рік ми заклали 14,4 млрд гривень на цю програму і виділили кошти на модернізацію харчоблоків. За два роки завдяки державному фінансуванню вже модернізовано 215 харчоблоків у школах. На цей рік передбачено 960 млн грн, на наступний — збільшили до 1 млрд грн", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам робочої зустрічі, присвяченій підсумкам реалізації Стратегії реформування шкільного харчування за 2023-2025 роки.

Вона зазначила, що нестача працівників залишається одним із ключових викликів, тому в межах реформи в Україні створюються кулінарні хаби на базі професійно-технічних закладів для підготовки та перенавчання шкільних кухарів. 

Зокрема, за її словами, коштом субвенції відкрито 11 хабів у 2024 році, ще 8 запрацювали цьогоріч.

"Особлива увага нашої урядової команди — на прифронтові області, адже це наш безпековий пояс. Саме там стартував пілот реформи — з початку вже цього навчального року безоплатне харчування діє для учнів 1–11 класів у прифронтових громадах", - наголосила Свириденко.

Серед іншого, премʼєр закликала підприємців розглянути шкільне харчування як бізнес-кейс і долучатися до його втілення, користуватися грантами до 8 млн грн в рамках політик підтримки українських виробників "Зроблено в Україні".

"Таким чином кошти на реалізацію реформи повертаються в громади і забезпечують їхній розвиток", - додала вона.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2022 року стартувала реформа шкільного харчування. У школах почали впроваджувати меню, розроблене шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, видано збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, розроблений на підтримку Стратегії реформи системи шкільногохарчування з 600 різноманітними стравами.

У жовтні 2023 року Кабінет міністрів затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.

В листопаді Кабінет міністрів оновив Стратегію реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року і затвердив операційний план заходів на 2025–2027 роки.

 

Теги: #школи #харчування

