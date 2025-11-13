Інтерфакс-Україна
Події
14:28 13.11.2025

Ще сім укриттів нового покоління у школах і садках планують звести у Києві до кінця року - КМДА

Фото: КМДА

У Києві в рамках міської програми будівництва споруд подвійного призначення в закладах освіти до кінця 2025 року планують завершити роботи ще на 7 об’єктах з 24, де триває будівництво, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський під час виїзної наради у Святошинському районі.

"Святошинський район став першим у столиці, де збудовано укриття такого масштабу. Ще 27 серпня тут тривали ремонтні роботи, а зараз це вже майже готовий об’єкт. Він може вмістити понад 1 200 осіб", - цитує Мондриївського пресслужба КМДА.

За його словами, у 2025 році на будівництво укриттів із навчальними просторами для закладів освіти було передбачено 2,8 млрд грн. Ці кошти спрямовані районам у межах Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024–2026 роки. Станом на зараз будівництво триває на 24 об’єктах.

Повідомляється, що районні державні адміністрації цьогоріч планували здати в експлуатацію 22 таких укриття, однак виконали зобов’язання частково. До кінця року очікується завершення 7 таких споруд, зокрема в Дарницькому районі – 2 об’єкти, в Оболонському – 1, у Святошинському – 2, у Шевченківському – 2.

"Попри війну Київ продовжує інвестувати в освіту і безпеку дітей. У 2025 році бюджет освітньої галузі становить майже 38 млрд грн – це третина бюджету міста. Ефективність реалізації освітніх і безпекових проєктів безпосередньо залежить від управлінських рішень на рівні районів", – підкреслив Мондриївський. Також він нагадав, що від початку повномасштабної війни в Києві пошкоджень зазнали 244 заклади освіти, з яких 74 ще перебувають у стані ремонту.

Теги: #київ #укриття #школи #дитсадки

