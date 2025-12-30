Інтерфакс-Україна
Події
10:33 30.12.2025

У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Фото: Pixabay

У Києві застосовуються екстрені відключення світла, повідомила НЕК "Укренерго".

"Розпочинаються екстрені відключення світла поза графіком", - написала НЕК у своєму розділі в додатку "Київ Цифровий".

Згідно з повідомленням, такі дії необхідні для термінової стабілізації енергетичної системи.

Як повідомлялося, після атаки РФ 27 грудня вдалося забезпечити погодинні графіки на правому березі столиці, лівий берег живе в режимі аварійних відключень, як і Броварський та Бориспільський райони.

Теги: #київ #екстрені_відключення_світла

