У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Фото: Pixabay

У Києві застосовуються екстрені відключення світла, повідомила НЕК "Укренерго".

"Розпочинаються екстрені відключення світла поза графіком", - написала НЕК у своєму розділі в додатку "Київ Цифровий".

Згідно з повідомленням, такі дії необхідні для термінової стабілізації енергетичної системи.

Як повідомлялося, після атаки РФ 27 грудня вдалося забезпечити погодинні графіки на правому березі столиці, лівий берег живе в режимі аварійних відключень, як і Броварський та Бориспільський райони.