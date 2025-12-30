10:33 30.12.2025
У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"
Фото: Pixabay
У Києві застосовуються екстрені відключення світла, повідомила НЕК "Укренерго".
"Розпочинаються екстрені відключення світла поза графіком", - написала НЕК у своєму розділі в додатку "Київ Цифровий".
Згідно з повідомленням, такі дії необхідні для термінової стабілізації енергетичної системи.
Як повідомлялося, після атаки РФ 27 грудня вдалося забезпечити погодинні графіки на правому березі столиці, лівий берег живе в режимі аварійних відключень, як і Броварський та Бориспільський райони.