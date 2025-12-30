Інтерфакс-Україна
11:36 30.12.2025

У київському метро 1 та 2 січня збільшать інтервали між рухом поїздів

У столичній підземці 1 та 2 січня 2026 року дещо збільшать інтервали між рухом поїздів у зв’язку із очікуваним зменшенням пасажиропотоку, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"1 та 2 січня 2026 року у столичному метро тимчасово змінять графік руху поїздів на всіх трьох лініях. Як повідомляють у КП "Київський метрополітен", це пов’язано з прогнозованим зменшенням пасажиропотоку в ці дні. Так, 1 січня в ранкову годину "пік" інтервал руху поїздів становитиме 3–4 хвилини. Після завершення години "пік" та впродовж дня час очікування поїзда становитиме близько 5–6 хвилин. 2 січня поїзди курсуватимуть з інтервалом 3–4 хвилини протягом усього дня, зокрема в ранкові та вечірні години "пік"", - йдеться у повідомленні комунального підприємства "Київський метрополітен".

Зазначається, що 3 та 4 січня діятимуть звичні графіки руху поїздів вихідного дня – 6–7 хвилин.

