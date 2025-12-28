КМДА: в Києві відновлено теплопостачання для ще понад 3,5 тис. будівель після атаки 27 грудня

У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, які залишилися без опалення після атаки в ніч проти 27 грудня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"За півтори доби відновили подачу тепла для майже 400 тисяч осель, які залишились без послуги внаслідок атаки в ніч проти 27 грудня", — наголосили в КМДА.

Окрім того, в повідомленні наголошують, що відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, щоб повністю стабілізувати ситуацію.

Як повідомлялося, в ніч на суботу ворог застосував майже 500 ударних БпЛА та приблизно 40 ракет, зокрема типу "Кинджал" та продовжив атаки протягом дня. У Києві без централізованого теплопостачання опинилися понад 2 600 житлових будинків.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/16404