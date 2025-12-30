Інтерфакс-Україна
30.12.2025

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Президент США Дональд Трамп фокусується на економічному відновлення України, і вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні, заявив президент Володимир Зеленський.

"Цей пакет ми називаємо Prosperity Package - пакет відновлення для України. Економічного відновлення, відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Якщо чесно, ми багато цьому приділили уваги. І президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

За словами президента, під час останньої зустрічі з Трампом вони проговорювали середню зарплату українців. Зеленський додав, що американці хочуть збільшити заробітну плату "завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов на український ринок".

"Я не можу сказати, що це буде одразу після закінчення війни. Але те, що американці про це думають. Вони хочуть, щоб американський і європейський бізнес прийшли в Україну у спеціальні умови, які повинні бути зафіксовані між урядами України і Америки. Також України і європейців", - зазначив глава держави.

