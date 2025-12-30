У Києві триває протиожеледна обробка та розчищення доріг і тротуарів, задіяно 227 одиниць техніки - КМДА

У столиці триває протиожеледна обробка та розчищення доріг і тротуарів від снігу, задіяні 227 одиниць техніки "Київавтодору", повідомила пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).

"Першочергово очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми", - сказано у повідомленні в телеграмі.

Також залучені близько 130 працівників у складі 24 бригад із ручного прибирання. Вони очищають та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

На прибудинкових територіях сніг розчищають близько 2,5 тисячі працівників керуючих компаній, зазначили у КМДА. До прибирання у скверах, парках та зелених зонах задіяні 732 зеленбудівці та 58 одиниць спеціалізованої техніки комунального об'єднання.

"За прогнозами синоптиків, сьогодні, 30 грудня, у столиці хмарна погода з проясненнями, вдень 1-3° морозу. Наразі місцями невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця", - повідомили у КМДА.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", - закликали у відомстві.