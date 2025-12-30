Інтерфакс-Україна
22:19 30.12.2025

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 142 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Противник завдав трьох ракетних та 34 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 101 керовану авіабомбу, здійснив 2574 обстріли та 2759 ударів дронами-камікадзе", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 28 та 22 штурмові та наступальні дії. 

