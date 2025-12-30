Інтерфакс-Україна
Події
22:09 30.12.2025

В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

Вагомих доказів на підтвердження звинувачень, висунутих Кремлем щодо атаки на резиденцію Путіна немає, повідомило джерело з оточення президента Франції Емманюеля Макрона, на яке посилається Le Monde.

"Продовження та посилення російських ударів самі по собі є актом непокори мирному порядку денному президента [Дональда] Трампа", – заявило у вівторок джерело, близьке до президента Франції Еммануеля Макрона", - повідомило видання Le Monde.

"Немає вагомих доказів на підтвердження серйозних звинувачень, висунутих російською владою, навіть після перехресної перевірки інформації з нашими партнерами… Сама російська влада суперечить сама собі щодо того, що насправді сталося", – цитує Le Monde джерело з президентського оточення.

Джерело: https://www.lemonde.fr/international/live/2025/12/30/en-direct-guerre-en-ukraine-les-accusations-russes-d-une-attaque-sur-une-residence-de-poutine-sont-fausses-repete-zelensky-ajoutant-que-ses-allies-peuvent-le-verifier_6659606_3210.html?#id-2739413

Теги: #путін #резиденція #франція #рф

