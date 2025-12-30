В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

Вагомих доказів на підтвердження звинувачень, висунутих Кремлем щодо атаки на резиденцію Путіна немає, повідомило джерело з оточення президента Франції Емманюеля Макрона, на яке посилається Le Monde.

"Продовження та посилення російських ударів самі по собі є актом непокори мирному порядку денному президента [Дональда] Трампа", – заявило у вівторок джерело, близьке до президента Франції Еммануеля Макрона", - повідомило видання Le Monde.

"Немає вагомих доказів на підтвердження серйозних звинувачень, висунутих російською владою, навіть після перехресної перевірки інформації з нашими партнерами… Сама російська влада суперечить сама собі щодо того, що насправді сталося", – цитує Le Monde джерело з президентського оточення.

