20:23 15.01.2026

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

Фото: скриншот відео

Франція наразі є основним постачальник розвідувальних можливостей для України, тоді як ще рік тому ним були США, заявив президент Еммануель Макрон під час звернення до французької армії у четвер.

"Якщо рік тому Україна була переважно залежною від американських розвідувальних можливостей, то сьогодні дві третини цих можливостей забезпечує Франція. Дві третини!" – заявив він.

В той же час президент Франції зауважив, що з урахуванням швидких змін на полі бою розпочатої Росіє проти України війни українці здійснили надзвичайний інноваційний прорив, і французькі виробники в деяких секторах відстають як від українців, так і від партнерів з інших країн. Макрон закликав реагувати на такі зміни швидше й рішучіше.

Він також нагадав, що нещодавно Росія вдруге застосувала ракету наддалекого радіусу дії "Орєшнік", в зоні досяжності якої є і Франція.

"Якщо ми хочемо залишатися надійними, ми, європейці, а особливо Франція, маємо розвивати ці нові види озброєння, які в короткостроковій перспективі змінять правила гри", – наголосив президент.

За його словами, необхідно рішуче рухатися у напрямку посилення спроможностей завдавати ударів на надвелику глибину разом із німецькими та британськими партнерами.

 

