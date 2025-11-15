До "Мрії" під’єднались уже понад 2,5 тис. шкіл - Федоров

До освітньої платформи "Мрія" під’єднались уже понад 2,5 тис. шкіл, повідомив перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

""Мрія" — наш освітній геймченджер. Із початком навчального року до освітньої екосистеми приєдналося вже понад 2 500 шкіл", - написав Федоров в мережі Facebook.

Він додав, що Мінцифри поступово інтегрує функціонал на базі штучного інтелекту (ШІ) й запустило перші елементи гейміфікації в додатку.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем’єр Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл.

В кінці жовтня Кабінет міністрів розширив освітню платформу "Мрія" на дошкільну освіту.