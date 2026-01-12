Колишня радниця Трампа стала президентом Meta

Американська Meta призначила Діну Павелл Маккормік президенткою і заступницею голови ради директорів компанії.

Як йдеться в пресрелізі, ексрадниця президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки опікуватиметься великими проєктами в сфері обчислювальних технологій та інфраструктури.

Трамп похвалив "відмінний вибір Марка Ц", маючи на увазі засновника і главу Meta Марка Цукерберга, в пості в своїй соцмережі Truth Social. "Вона фантастична і дуже талановита людина, яка служила адміністрації Трампа з силою і відзнакою", - написав президент.

Маккормік пропрацювала на різних посадах в уряді США понад десяти років, а також 16 років провела на керівних посадах в Goldman Sachs.