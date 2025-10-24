Єврокомісія звинуватила Meta і TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

Європейська комісія (ЄК) звинувачує американську Meta Platforms Inc, а також соцмережу TikTok, яка належить китайській ByteDance Ltd., у порушенні зобов'язань щодо надання аналітикам адекватного доступу до публічних даних відповідно до закону про цифрові послуги (DSA).

Попередні висновки ЄК засвідчили, що процедури подання аналітиками запитів на доступ до даних у Facebook та Instagram (платформи Meta), а також TikTok, є надмірно складними.

"У результаті експерти часто отримують неповні або недостовірні дані, які негативно впливають на проведення ними досліджень, наприклад, щодо того, чи піддаються користувачі, зокрема неповнолітні, впливу незаконного або шкідливого контенту", - йдеться в заяві ЄК.

Регулятор також попередньо дійшов висновку, що ані Facebook, ані Instagram не виконують вимогу DSA про надання користувачам простих механізмів для повідомлення про незаконний контент, а також можливості ефективно оскаржувати рішення про модерацію контенту.

ЄК зазначає, що механізми повідомлення про незаконний контент на платформах Meta включають кілька зайвих кроків і додаткових вимог до користувачів. Крім того, як Facebook, так і Instagram використовують елементи інтерфейсу, що заплутують користувачів і заважають їм ефективно користуватися механізмом повідомлень.

Платформи мають можливість вжити заходів для усунення виявлених порушень, тоді як ЄК продовжить консультації з Європейською радою з цифрових послуг.

У разі, якщо позиція європейського регулятора буде підтверджена, він має можливість оштрафувати компанії на суму до 6% їхнього глобального річного обороту.