Єврокомісія сприятиме доступу України до резерву кібербезпеки ЄС - Віркунен

Фото: Facebook @virkkunenhenna

Європейська комісія готова сприяти доступу України до резерву кібербезпеки, заявила віцепрезидентка Європейської комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Віркунен.

"Мої служби та я особисто підтримуємо Україну у подоланні викликів, пов’язаних з агресивною війною Росії, зокрема з точки зору технологій та кібербезпеки. Ми співпрацюємо з Україною, щоб підтримати розвиток кіберпотенціалу, зокрема через робочу угоду між Агентством з кібербезпеки ЄС та відповідною українською службою. Це взаємовигідне завдання, оскільки ЄС може багато чого навчитися з досвіду України у відбитті кіберзагроз. Ми також готові сприяти доступу України до резерву кібербезпеки ЄС для швидкого реагування та негайного відновлення", - сказала Віркунен під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді "GEN W²: Програмуй майбутнє".

Вона також зазначила, що іншою важливою сферою співпраці є високопродуктивні обчислення та штучний інтелект.

"Ми також підтримуємо інтеграцію України в єдиний цифровий ринок. Незабаром ми вітатимемо Україну в зоні роумінгу ЄС. Ми з нетерпінням чекаємо на інтеграцію України в нашу роботу над цифровим гаманцем ЄС і підтримуємо якнайшвидшу інтеграцію України в правову базу ЄС щодо цифрових послуг та ринків. Ми також сприяємо участі України в цифрових програмах, що фінансуються ЄС", - наголосила Віркунен.

11-й Київський Безпековий Форум для молоді "GEN W²: Програмуй майбутнє" відбувається за підтримки Представництва НАТО в Україні та Фонду імені Фрідріха Еберта у партнерстві з обʼєднанням "Технологічні сили України".

"Відкрий Україну" - міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року за ініціативи Арсенія Яценюка.