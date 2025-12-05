Інтерфакс-Україна
Події
15:04 05.12.2025

Єврокомісія сприятиме доступу України до резерву кібербезпеки ЄС - Віркунен

2 хв читати
Єврокомісія сприятиме доступу України до резерву кібербезпеки ЄС - Віркунен
Фото: Facebook @virkkunenhenna

Європейська комісія готова сприяти доступу України до резерву кібербезпеки, заявила віцепрезидентка Європейської комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Віркунен.

"Мої служби та я особисто підтримуємо Україну у подоланні викликів, пов’язаних з агресивною війною Росії, зокрема з точки зору технологій та кібербезпеки. Ми співпрацюємо з Україною, щоб підтримати розвиток кіберпотенціалу, зокрема через робочу угоду між Агентством з кібербезпеки ЄС та відповідною українською службою. Це взаємовигідне завдання, оскільки ЄС може багато чого навчитися з досвіду України у відбитті кіберзагроз. Ми також готові сприяти доступу України до резерву кібербезпеки ЄС для швидкого реагування та негайного відновлення", - сказала Віркунен під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді "GEN W²: Програмуй майбутнє".

Вона також зазначила, що іншою важливою сферою співпраці є високопродуктивні обчислення та штучний інтелект.

"Ми також підтримуємо інтеграцію України в єдиний цифровий ринок. Незабаром ми вітатимемо Україну в зоні роумінгу ЄС. Ми з нетерпінням чекаємо на інтеграцію України в нашу роботу над цифровим гаманцем ЄС і підтримуємо якнайшвидшу інтеграцію України в правову базу ЄС щодо цифрових послуг та ринків. Ми також сприяємо участі України в цифрових програмах, що фінансуються ЄС", - наголосила Віркунен.

11-й Київський Безпековий Форум для молоді "GEN W²: Програмуй майбутнє" відбувається за підтримки Представництва НАТО в Україні та Фонду імені Фрідріха Еберта у партнерстві з обʼєднанням "Технологічні сили України".

"Відкрий Україну" - міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року за ініціативи Арсенія Яценюка.

Теги: #відкрий_україну #єврокомісія #gen_w #кібербезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 05.12.2025
Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

14:48 05.12.2025
ЄС має працювати над інструментами для визначення походження безпілотників - посол Швеції

ЄС має працювати над інструментами для визначення походження безпілотників - посол Швеції

15:49 03.12.2025
Єврокомісар Домбровскіс: репараційна позика не завдає шкоди Центробанку РФ та пропонує сильні захисні механізми країнам ЄС

Єврокомісар Домбровскіс: репараційна позика не завдає шкоди Центробанку РФ та пропонує сильні захисні механізми країнам ЄС

14:33 03.12.2025
Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

12:06 02.12.2025
Постпреди ЄС ознайомляться 3 грудня з планом використання заморожених активів РФ для кредиту Україні - ЗМІ

Постпреди ЄС ознайомляться 3 грудня з планом використання заморожених активів РФ для кредиту Україні - ЗМІ

11:37 01.12.2025
5 грудня відбудеться 11-й Київський Безпековий Форум для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ

5 грудня відбудеться 11-й Київський Безпековий Форум для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ

18:43 30.11.2025
Зеленський заявив, що Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією, анонсував розмову з генсеком НАТО

Зеленський заявив, що Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією, анонсував розмову з генсеком НАТО

15:02 28.11.2025
Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

10:46 26.11.2025
Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

20:53 25.11.2025
Президент Єврокомісії: Інтереси України – це наші інтереси, ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах

Президент Єврокомісії: Інтереси України – це наші інтереси, ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах

ВАЖЛИВЕ

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

ОСТАННЄ

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Дві людини загинули внаслідок удару БпЛА по вантажівці в Ізюмі

Військовий омбудсмен: Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа

Поліція затримала організатора підпалів ресторанів у Чернігові

Сибіга у річницю Будапештського меморандуму: Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам

Окупанти захопили майже 12 кв. км в районі Сіверська за добу, на інших напрямках не просувалися - DeepState

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

Україна, ЄС і США повинні мати спільну переговорну позицію щодо закінчення війни - Яценюк

В Українському фонді культспадщини вже понад EUR4 млн міжнародної підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА