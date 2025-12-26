Ексочільника УСБУ в Харківській області затримано за підозрою у спробі захоплення державної влади під час війни

Колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області повідомлено про підозру у спробі захоплення державної влади під час війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, після початку повномасштабної агресії рф підозрюваний, обіймаючи керівну посаду, вчинив дії, спрямовані на насильницьке захоплення державної влади та захоплення будівлі органу державної влади", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак за інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Романа Дудіна, підполковника СБУ, який очолював УСБУ в Харківській області у 2020—2022 роках.

Державне бюро розслідувань повідомляє, що зловмисник володів інформацією про проведення ЗС РФ 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України та був переконаним у її успішності. Офіс генпрокурора зазначає, що, використовуючи службове становище, він організував незаконні дії з метою усунення керівника Харківської обласної державної адміністрації від виконання повноважень, а також дезінформував підлеглих і ініціював поширення завідомо неправдивої інформації, що могло призвести до дестабілізації ситуації у прифронтовому регіоні.

"Зазначені дії були вчинені в особливий період воєнного стану та створювали реальну загрозу безперервному функціонуванню органів державної влади і системи оборони України", - наголошується у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори Офісу генерального прокурора вже підтримують публічне обвинувачення щодо цього ж колишнього правоохоронця у Шевченківському районному суді м. Києва у справі про державну зраду, умисне невиконання наказу та самовільне залишення місця несення служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України). Як повідомляє ДБР, фігурант вже сплатив понад 4,2 млн грн застави.