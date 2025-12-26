Інтерфакс-Україна
Події
09:46 26.12.2025

Ексочільника УСБУ в Харківській області затримано за підозрою у спробі захоплення державної влади під час війни

2 хв читати

Колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області повідомлено про підозру у спробі захоплення державної влади під час війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, після початку повномасштабної агресії рф підозрюваний, обіймаючи керівну посаду, вчинив дії, спрямовані на насильницьке захоплення державної влади та захоплення будівлі органу державної влади", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак за інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Романа Дудіна, підполковника СБУ, який очолював УСБУ в Харківській області у 2020—2022 роках.

Державне бюро розслідувань повідомляє, що зловмисник володів інформацією про проведення ЗС РФ 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України та був переконаним у її успішності. Офіс генпрокурора зазначає, що, використовуючи службове становище, він організував незаконні дії з метою усунення керівника Харківської обласної державної адміністрації від виконання повноважень, а також дезінформував підлеглих і ініціював поширення завідомо неправдивої інформації, що могло призвести до дестабілізації ситуації у прифронтовому регіоні.

"Зазначені дії були вчинені в особливий період воєнного стану та створювали реальну загрозу безперервному функціонуванню органів державної влади і системи оборони України", - наголошується у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори Офісу генерального прокурора вже підтримують публічне обвинувачення щодо цього ж колишнього правоохоронця у Шевченківському районному суді м. Києва у справі про державну зраду, умисне невиконання наказу та самовільне залишення місця несення служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України). Як повідомляє ДБР, фігурант вже сплатив понад 4,2 млн грн застави.

Теги: #дудін #усбу #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:00 25.12.2025
Експерт пропонує участь профспілок у наглядовій раді "Укрзалізниці" з правом дорадчого голосу

Експерт пропонує участь профспілок у наглядовій раді "Укрзалізниці" з правом дорадчого голосу

13:20 25.12.2025
Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

08:59 25.12.2025
ДСНС: За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинув мирний житель, 14 постраждали, ліквідовано чотири пожежі

ДСНС: За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинув мирний житель, 14 постраждали, ліквідовано чотири пожежі

20:49 24.12.2025
Ввечері ворог знову бив по критичній інфраструктурі Харкова, постраждала одна людина

Ввечері ворог знову бив по критичній інфраструктурі Харкова, постраждала одна людина

18:43 24.12.2025
У Харкові зафіксовано влучання "Молнії", без постраждалих - влада

У Харкові зафіксовано влучання "Молнії", без постраждалих - влада

18:04 23.12.2025
Понад 20 підземних шкіл планується здати у Харківській області до кінця року – Синєгубов

Понад 20 підземних шкіл планується здати у Харківській області до кінця року – Синєгубов

10:20 23.12.2025
В ГУР розповіли про головні чинники успіху операції на куп’янському напрямку

В ГУР розповіли про головні чинники успіху операції на куп’янському напрямку

21:47 20.12.2025
Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

Одна з загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму працювала в поліції

12:29 20.12.2025
Чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл, під завалами може бути жінка

Чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл, під завалами може бути жінка

11:55 17.12.2025
Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ОСТАННЄ

Ворожа атака безпілотниками пошкодила локомотив і вантажний вагон на станції Ковель

Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів

У Чернігові завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку

ППО знешкодила 73 із 99 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях

На Миколаївщині частково знеструмлено мешканців через російську атаку – ОВА

Чергова петиція про збереження історичного флігеля на вул. Рейтарській в Києві набрала необхідні голоси

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

Сили безпілотних систем уразили за добу 1108 ворожих цілей

Генштаб зафіксував впродовж доби 121 бойове зіткнення

Об'єкт інфраструктури пошкоджено в Одесі внаслідок влучання ворожого дрона - МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА