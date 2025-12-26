Інтерфакс-Україна
Події
10:21 26.12.2025

Експрезидента УАФ Павелка оголосили у розшук

2 хв читати
Експрезидента УАФ Павелка оголосили у розшук

Колишнього президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка оголошено у розшук.

Відповідну картку розшуку розміщено на сайті МВС України в розділі "Розшук". Службу безпеки України вказано органом, який здійснює розслідування, а датою зникнення значиться 5 листопада 2025 року.

Наразі невідомо, у межах якої справи СБУ оголосила Павелка в розшук. Водночас раніше Національна поліція України розслідувала можливе розкрадання коштів в Українській асоціації футболу.

У 2022 року президент УАФ Павелко і генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри у справі про корупцію, пов’язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів. Їм було обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром майже 9,9 млн грн кожному. Заставу було внесено.

16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку та заарештував його. 13 липня правоохоронці затримали генсекретаря УАФ Юрія Запісоцького з метою доставити до суду. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Павелка і Запісоцького відсторонили від посад в УАФ.

На позачерговому конгресі УАФ 25 січня 2024 року новим президентом УАФ обрано Андрія Шевченка.

29 лютого 2024 року Павелко виграв апеляцію і домігся скасування арешту. Новий запобіжний захід йому не обрали.

Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

За повідомленням ЗМІ, Павелко вже кілька місяців як перебуває за кордоном, він виїхав за допомогою фейкової інвалідності.

Теги: #розшук #павелко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 28.11.2025
Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

12:57 22.11.2025
Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

Україна оголосила в розшук Міндіча і Цукермана

11:31 06.11.2025
Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

13:44 20.10.2025
АП ВАКС оголосила в міжнародний розшук ексзаступника гендиректора "Укрінмашу"

АП ВАКС оголосила в міжнародний розшук ексзаступника гендиректора "Укрінмашу"

09:57 18.09.2025
Правоохоронці оголосили в розшук ексдепутата Іванющенка, підозрюваного у заволодінні 18 га землі під Києвом

Правоохоронці оголосили в розшук ексдепутата Іванющенка, підозрюваного у заволодінні 18 га землі під Києвом

20:31 07.07.2025
СБУ оголосила в розшук співвласника виробника чаю та кави "Мономах", його підозрюють у співпраці з РФ

СБУ оголосила в розшук співвласника виробника чаю та кави "Мономах", його підозрюють у співпраці з РФ

15:30 01.07.2025
БЕБ оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку

БЕБ оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку

11:31 06.05.2025
Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

15:11 28.03.2025
УЧХ відкрив понад 16 тис. розшукових справ щодо зниклих безвісти

УЧХ відкрив понад 16 тис. розшукових справ щодо зниклих безвісти

12:46 14.03.2025
Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

ВАЖЛИВЕ

По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

ОСТАННЄ

В Україні на вихідних очікується снігова та морозна погода

Німеччина передала Україні дев’ятий комплекс IRIS-T

Зеленський увів до складу Ставки першого заступника секретаря РНБО Острянського

Шестеро постраждалих, серед них – двоє дітей, через ракетний удар по Умані – ОВА

Майже 12 тис. виплат здійснено цивільним, яких РФ незаконно позбавила свободи, - Свириденко

Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

Прокуратура через суд домагається заборони експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан

Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донеччину, загинула людина – ОВА

Одна людина загинула, трьох поранено через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

Порошенко передав шість комплексів "Ай-Петрі" для захисту критичної інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА