Експрезидента УАФ Павелка оголосили у розшук

Колишнього президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка оголошено у розшук.

Відповідну картку розшуку розміщено на сайті МВС України в розділі "Розшук". Службу безпеки України вказано органом, який здійснює розслідування, а датою зникнення значиться 5 листопада 2025 року.

Наразі невідомо, у межах якої справи СБУ оголосила Павелка в розшук. Водночас раніше Національна поліція України розслідувала можливе розкрадання коштів в Українській асоціації футболу.

У 2022 року президент УАФ Павелко і генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри у справі про корупцію, пов’язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів. Їм було обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром майже 9,9 млн грн кожному. Заставу було внесено.

16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку та заарештував його. 13 липня правоохоронці затримали генсекретаря УАФ Юрія Запісоцького з метою доставити до суду. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Павелка і Запісоцького відсторонили від посад в УАФ.

На позачерговому конгресі УАФ 25 січня 2024 року новим президентом УАФ обрано Андрія Шевченка.

29 лютого 2024 року Павелко виграв апеляцію і домігся скасування арешту. Новий запобіжний захід йому не обрали.

Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

За повідомленням ЗМІ, Павелко вже кілька місяців як перебуває за кордоном, він виїхав за допомогою фейкової інвалідності.