Інтерфакс-Україна
Події
11:31 06.05.2025

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

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Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та його спільників оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн, повідомила Національна поліція України.

"Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

За це слідчі поліції раніше повідомили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств. 

Тепер слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва (НЦБ Інтерполу в Україні) відносно підозрюваних опублікували Червоні оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу. Таким чином, коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У повідомленні не зазначається назва компанії, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах, ідеться про "Укртатнафту".

Теги: #укртатнафта #нацполіція #розшук

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