Події
14:13 06.01.2026

У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

Правоохоронці затримали мешканців Миколаєва, які намагалися продати власну новонароджену дитину за $10 тис, повідомляє Національна поліція України.

"За даним фактом слідчі слідчого управління поліції розпочали кримінальне провадження і всі наступні дії відбувалися під контролем правоохоронців. У ході перевірки оперативники з’ясували, ще перебуваючи на пізньому терміні вагітності, 21-річна мешканка Миколаєва та її 38-річний співмешканець – батько дитини, розпочали пошуки охочих придбати їхню майбутню дитину", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Як повідомляється, "покупець" поспілкувалась із матірʼю та батьком, обговоривши усі умови "угоди". Продати новонароджену дитину співмешканці зголосились за $10 тис. з попереднім завдатком у сумі 8 тис. грн, який вони одразу ж отримали. Разом із тим, фігурантка власноруч написала розписку, у якій зобов’язалася передати дитину одразу після пологів.

"2 січня цього року, наступного дня після народження дитини, 21-річна жінка разом із батьком дитини перейшли до реалізації "угоди". Одразу після передачі немовляти в обмін на основну частину суми коштів неподалік пологового будинку зловмисників затримали поліцейські у процесуальному порядку", - зазначається у повідомленні.

Фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми щодо малолітнього).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також поліцейські встановили, що раніше співмешканці потрапляли у поле зору правоохоронних органів за скоєння злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, майнових та злочинів проти особи.

