Економіка
19:43 07.01.2026

США почали продаж венесуельської нафти на світовому ринку, до реалізації планується 30-50 млн барелів

Уряд Сполучених Штатів Америки розпочав реалізацію венесуельської нафти на світовому ринку в інтересах США, Венесуели та американських союзників.

"Ми залучили провідних світових постачальників сировинних товарів і ключові банки для здійснення та надання фінансової підтримки цих продажів нафти і нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні міністерства енергетики США.

Всі надходження від продажу венесуельської нафти і нафтопродуктів будуть, в першу чергу, зараховані на рахунки, контрольовані США, в банках, визнаних у всьому світі, щоб гарантувати законність і цілісність остаточного розподілу виручки, уточнює відомство.

"Ці кошти будуть розподілені в інтересах американського і венесуельського народів на розсуд уряду США. Продаж нафти почнеться негайно, очікується реалізація близько 30-50 млн барелів. Вона триватиме невизначений час", - зазначає Міненерго.

Згідно з повідомленням, американська легка нафта буде надходити до Венесуели за потреби для змішування з венесуельською високов'язкою сировиною для оптимізації видобутку і подальшого транспортування продукції. Ввезення і вивезення нафти з Венесуели буде здійснюватися виключно авторизованими каналами відповідно до законодавства США і вимог національної безпеки.

США вибірково знімають санкції, щоб забезпечити транспортування і продаж венесуельської нафти і нафтопродуктів на світові ринки. Зокрема, буде дозволено імпорт окремих видів нафтопромислового обладнання, запчастин і послуг, щоб компенсувати багаторічне зниження видобутку і забезпечити зростання в короткостроковій перспективі. "Це вимагатиме використання технологій, експертних знань та інвестицій від американських та інших міжнародних партнерів в енергетичній сфері", - зазначає Міненерго.

 

 

