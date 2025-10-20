Інтерфакс-Україна
Події
13:44 20.10.2025

АП ВАКС оголосила в міжнародний розшук ексзаступника гендиректора "Укрінмашу"

1 хв читати

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора фірми "Укрінмаш", обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Крім того, АП ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та звернула в дохід держави заставу в розмірі 3 404 000 гривень.

"Разом із тим суд обрав колишньому заступнику гендиректора Укрінмашу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Як повідомляється, під час досудового розслідування, яке здійснювали детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів САП, встановлено, що у 2014-2016 роках керівники та службові особи ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" спільно з представниками іноземної компанії, яка мала забезпечити укладення зовнішньоекономічних угод та їх виконання, організували безпідставне укладення угод із супроводу зовнішньоекономічних контрактів, складення завідомо неправдивих актів виконаних робіт та подальше незаконне перерахування коштів.

Як наслідок, державному підприємству заподіяно майже 3,5 млн грн збитків - саме стільки коштів було незаконно перераховано на виконання вищезазначених угод.

18 листопада 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив 6 чиновникам від 7 до 8 років позбавлення волі.

Теги: #розшук #укрінмаш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:57 18.09.2025
Правоохоронці оголосили в розшук ексдепутата Іванющенка, підозрюваного у заволодінні 18 га землі під Києвом

Правоохоронці оголосили в розшук ексдепутата Іванющенка, підозрюваного у заволодінні 18 га землі під Києвом

20:31 07.07.2025
СБУ оголосила в розшук співвласника виробника чаю та кави "Мономах", його підозрюють у співпраці з РФ

СБУ оголосила в розшук співвласника виробника чаю та кави "Мономах", його підозрюють у співпраці з РФ

15:30 01.07.2025
БЕБ оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку

БЕБ оголосило в розшук акціонерів Укрбудінвестбанку

11:31 06.05.2025
Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

15:11 28.03.2025
УЧХ відкрив понад 16 тис. розшукових справ щодо зниклих безвісти

УЧХ відкрив понад 16 тис. розшукових справ щодо зниклих безвісти

12:46 14.03.2025
Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

17:57 26.12.2024
Офіцера 211 понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів, оголошено в розшук

Офіцера 211 понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів, оголошено в розшук

22:53 24.12.2024
Екскерівника Київського метрополітену Брагінського оголошено в розшук – МВС

Екскерівника Київського метрополітену Брагінського оголошено в розшук – МВС

14:11 12.12.2024
У розшуку перебувають 11 нардепів - рух "Чесно"

У розшуку перебувають 11 нардепів - рух "Чесно"

03:28 06.11.2024
Колишнього власника "Дельта Банку" оголошено в міжнародний розшук - Офіс генпрокурора

Колишнього власника "Дельта Банку" оголошено в міжнародний розшук - Офіс генпрокурора

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

Першу з дев'яти когенераційних установок ввели в експлуатацію в Одесі

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

Знеструмлено частину Холодногірського району Харкова

Зоною відповідальності Угруповання обʼєднаних сил буде Харківська область та прилеглі території

СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників РФ, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні

Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

Іспанія відправить нову партію генераторів до України напередодні зими

Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА