АП ВАКС оголосила в міжнародний розшук ексзаступника гендиректора "Укрінмашу"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора фірми "Укрінмаш", обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Крім того, АП ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та звернула в дохід держави заставу в розмірі 3 404 000 гривень.

"Разом із тим суд обрав колишньому заступнику гендиректора Укрінмашу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Як повідомляється, під час досудового розслідування, яке здійснювали детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів САП, встановлено, що у 2014-2016 роках керівники та службові особи ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" спільно з представниками іноземної компанії, яка мала забезпечити укладення зовнішньоекономічних угод та їх виконання, організували безпідставне укладення угод із супроводу зовнішньоекономічних контрактів, складення завідомо неправдивих актів виконаних робіт та подальше незаконне перерахування коштів.

Як наслідок, державному підприємству заподіяно майже 3,5 млн грн збитків - саме стільки коштів було незаконно перераховано на виконання вищезазначених угод.

18 листопада 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив 6 чиновникам від 7 до 8 років позбавлення волі.