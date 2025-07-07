Інтерфакс-Україна
Події
20:31 07.07.2025

СБУ оголосила в розшук співвласника виробника чаю та кави "Мономах", його підозрюють у співпраці з РФ

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СБУ оголосила в розшук співвласника виробника чаю та кави "Мономах", його підозрюють у співпраці з РФ

Служба безпеки України (СБУ) оголосила в розшук співвласника виробника чаю та кави "Мономах" Тараса Барабаша, дата зникнення 16 червня. Це випливає з відповідної картки розшуку на порталі Міністерства внутрішніх справ (МВС).

АТ "Мономах" спеціалізується на виробництві чаю та кави. Найвідомішими брендами компанії є Lovare, Stefano, Ferarra, Monomax тощо. Раніше в медіа поширювалася інформація про обшуки в офісах "Мономаху" та у низки співробітників компанії.

За даними судового реєстру, 10 червня СБУ провела обшуки в офісах "Мономаху" та у низки співробітників компанії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства, співвласник "Мономаха", попри встановлену заборону, організував схему постачання продукції до країни-агресорки шляхом прихованого транзиту через Польщу до Білорусі, а вже звідти – до РФ.

Для цього він залучив бухгалтерку "Мономаха", а також начальника відділу експортних продажів компанії, на якого у Польщі оформлена компанія Lovare Sp. z o. o. Водночас він є директором білоруського ООО "Натур Текнолоджис".

Відтак, вироблену в Україні продукцію організатори схеми експортували до Польщі на адресу компанії "Lovare Sp. z o. o.", після чого вона постачалася на адресу білоруської "Натур Текнолоджис", а в подальшому товар продавали російським компаніям для продажу на ринку РФ.

Зокрема, слідчим СБУ вдалося зафіксувати ланцюжок постачання продукції на адресу російського ООО "ЛДК", який працював щонайменше до травня 2024 року, свідчать матеріали справи.

 

 

Теги: #чай #мономах #розшук

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