15:32 28.11.2025

Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці
Національна прокуратура Польщі розпочала розшук за ордером на арешт 41-річного Євгена Іванова та 39-річного Олександра Кононова, громадян України, підозрюваних у диверсіях на залізниці, повідомляє агенція PAP з посиланням на речника Національної прокуратури Пшемислава Новака (Przemysław Nowak).

Підозрюється, що обидва чоловіки втекли до Білорусі.

Новак нагадав, що в четвер суд задовольнив клопотання прокурора і застосував тимчасовий арешт до двох підозрюваних у диверсіях на залізничній інфраструктурі. Він додав, що "на цій підставі прокурор розпочав розшук за допомогою розшукового листа" 41-річного Євгена Іванова та 39-річного Олександра Кононова.

Чоловіки підозрюються у пошкодженні колій за допомогою вибухового пристрою в околицях селища Міка в Мазовецькому воєводстві, а також у другому інциденті, що стався в околицях Пулав у селищі Голуб, також на залізничній лінії № 7, що з’єднує Варшаву з Дорогуском. Там було пошкоджено частину контактної мережі та встановлено металеві елементи на колії, які також могли спричинити сходження поїзда з рейок. Ці дії спричинили безпосередню небезпеку катастрофи наземного транспорту у вигляді сходження поїздів з рейок, що становило загрозу для життя і здоров’я багатьох людей та майна у великих розмірах.

Як повідомлялося, 19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам які працювали на російську розвідку та втекли до Білорусі, загрожує довічне позбавлення волі. 19 листопада повіреному у справах Білорусі було передано ноту з проханням про екстрадицію обох чоловіків.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

