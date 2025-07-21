Виробник чаїв "Мономах" співпрацюватиме з правоохоронцями для захисту ділової репутації

Українська компанія "Мономах" заявила про відкритість, готовність до співпраці з правоохоронними органами та рішучість захищати свою ділову репутацію винятково у правовому полі, щоб захистити бізнес від економічної шкоди, яку завдало спотворення інформації в медіа про діяльність компанії.

"Ми рішуче налаштовані захищати свою репутацію в судовому порядку. Українська держава має стояти на боці тих, хто створює робочі місця, підтримує ЗСУ та діє прозоро", – зазначається на сайті компанії.

У компанії наголосили, що не співпрацюють із РФ і Білоруссю, не мають в цих країнах жодних офіційних представництв або афілійованих компаній, маркетплейс-партнерів і не здійснювали жодних операцій після 24 лютого 2022 року.

"Ми переконані, що судом буде зроблено відповідну оцінку інформаційній атаці в ЗМІ з ознаками маніпуляції громадською думкою", - зазначили в компанії і закликали журналістів дотримуватись професійних стандартів, перевіряти інформацію, звертатись із запитами напряму до компанії та не поширювати непідтверджені дані.

Наразі "Мономах" працює у штатному режимі.

Як повідомлялося, СБУ 16 червня оголосила у розшук співвласника виробника чаїв "Мономах" Тараса Барабаша.

Видання NV із посиланням на Міністерство внутрішніх страв (МВС) та ухвалу Солом'янського райсуду Києва повідомило, що компанія з вересня 2018 року може бути причетна до продажу своїх товарів до РФ та Білорусі. У суді зазначили, що з вересня 2018 року "Мономах", здійснював господарську діяльність як з підприємствами-резидентами України, так і зовнішньоекономічну з суб`єктами господарювання-нерезидентами, зокрема шляхом прихованого транзиту товарів через Польщу до Білорусі та в подальшому на територію Білорусі та РФ.

АТ "Мономах" оприлюднило на своєму сайті відповідь, в якій ЗМІ звинуватили в "агресивній інформаційній атаці", з "необгрунтованими звинуваченнями, що є спланованим тиском на український бізнес". Компанія додала, що жодних судових рішень, якими встановлено провину посадових осіб "Мономаха", наразі не існує, і повідомила про намір захищати ділову репутацію й правові інтереси в порядку та в спосіб, встановлений чинним законодавством.

АТ "Мономах" засновано 2000 року в Броварському районі Київської області. Основним видом діяльності є виробництво кави та чаю, оптова торгівля чаєм та кавою під ТМ Monomax, Lovare, Stefano, Ferarra, "ТРИ СЛОНИ", "Чайні шедеври", "Кавові шедеври", Coffe & Tea. Кінцевими бенефіціарами компанії є Тарас та Богдан Барабаш.

Згідно з даними сервісу Opendatabot, 2024 року дохід підприємства збільшився на 26,3% - до 2,271 млрд грн, чистий прибуток - у 1,7 раза, до 303,13 млн грн, боргові зобов`язання зросли на 14% - до 426,87 млн грн, активи - на 53,6%, до 1,594 млрд грн. Чисельність персоналу зросла на 32 особи - до 382.