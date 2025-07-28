Інтерфакс-Україна
Економіка
15:00 28.07.2025

Україна у І півріччі скоротила імпорт кави на 6,1%, чаю на 22,9%

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Україна в січні-червні 2024 року імпортувала 22,617 тис. тонн кави, що на 6,1% менше, ніж за аналогічний період роком раніше, коли зовнішні закупівлі становили 24,094 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), витрати на закупівлі кави за півроку виросли на 36,9% до $173,403 млн проти $126,684 млн за аналогічний період роком раніше.

Основними постачальниками кави в Україну стали Польща, на частку якої припало 16,58% імпорту, що в грошовому еквіваленті становило $28,749 млн, Бразилія – 12,75% і $22,104 млн, Німеччина – 12,49% і $21,653 млн.

Роком раніше до трійки постачальників кави в Україну входили Польща (16,83% на $21,326 млн), Італія (15,87% на $20,1 млн) і Бразилія (12,31% на $15,598 млн).

Імпорт чаю упродовж січня-червня 2025 року скоротився на 22,87% до  5,452 тис. тонн проти 7,069 тис. тонн за аналогічний період минулого року. У грошовому виразі імпорт у першому півріччі 2025 року скоротився на 16,26% і становив $20,957 млн проти минулорічних $25,027 млн.

При цьому трійка ключових постачальників чаю в Україну в січні-червні залишилася незмінною: Шрі-Ланка (30,13% на $6,313 млн), Кенія (17,77% на $3,724 млн) і Китай (14,63% на $3,067). Торік на частку цих країн приходилося 28,95%, 23,07% і 11,33%, поставки чаю в Україну принесли їм $7,247 млн, $5,774 млн і $2,835 млн відповідно.

Теги: #чай #імпорт #кава

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