Інтерфакс-Україна
Економіка
12:51 07.01.2026

Дешевий імпорт підриває позиції вітчизняного сиру на внутрішньому ринку - аналітики

1 хв читати
Дешевий імпорт підриває позиції вітчизняного сиру на внутрішньому ринку - аналітики
Фото: Pixabay

Українські виробники сиру завершують рік без очікуваної передсвяткової активізації продажів, хоча у грудні споживання традиційно зростає, все більше покупців віддавали перевагу європейським сирам через нижчу ціну, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

Аналітики зауважили, що пропозиція недорогого імпортного сиру наприкінці 2025 року на українському ринку суттєво збільшилася. Уже зараз, за оцінками, значна частка продажів напівтвердих сирів припадає на продукцію з ЄС, і ця тенденція, ймовірно, посилиться.

"Продажі вітчизняної продукції вдалося підтримати переважно за рахунок активних акцій, що негативно позначилося на маржі. Очікуючи слабшого попиту у січні, виробники наприкінці року скорочували обсяги виробництва, а за підсумками року випуск твердих і напівтвердих сирів зменшився порівняно з минулим роком", – зазначили експерти.

За їх інформацією, учасники ринку не очікують зниження імпорту й у наступному році, адже європейський сир залишається конкурентним за ціною. Українські сири навіть у межах акцій часто дорожчі за імпортні аналоги, що змушує виробників або йти на глибокі знижки, або скорочувати випуск.

"Альтернативою внутрішньому ринку для частини виробників залишається експорт, де цінові умови є привабливішими", – констатували аналітики.

В "Інфагро" підкреслили, що ринок плавлених сирів залишається відносно стабільним, без різких коливань попиту чи виробництва, що робить його однією з небагатьох збалансованих ніш у сирному сегменті.

Теги: #імпорт #сир

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:04 27.12.2025
Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

15:06 26.12.2025
Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

15:41 25.12.2025
Україна імпортує в пікові години до 1,6 ГВт е/е та зазнає проблем з передачею імпорту в східні регіони – очільник Держенергонагляду

Україна імпортує в пікові години до 1,6 ГВт е/е та зазнає проблем з передачею імпорту в східні регіони – очільник Держенергонагляду

14:04 25.12.2025
Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік

Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік

12:22 24.12.2025
Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

19:44 12.12.2025
Україна за 11 міс. значно знизила експорт титановмісних руд, у березні-листопаді поставок не було

Україна за 11 міс. значно знизила експорт титановмісних руд, у березні-листопаді поставок не було

15:20 10.12.2025
Імпорт е/е у листопаді сягнув максимального значення з початку року

Імпорт е/е у листопаді сягнув максимального значення з початку року

19:37 09.12.2025
Уряд дозволив компаніям з державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію

Уряд дозволив компаніям з державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію

17:46 04.12.2025
Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

12:17 03.12.2025
"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу, до кінця року цей показник зросте до 5 млрд куб. м – комерційний директор

"Нафтогаз" з травня імпортував 4,4 млрд куб. м газу, до кінця року цей показник зросте до 5 млрд куб. м – комерційний директор

ВАЖЛИВЕ

ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

ОСТАННЄ

Чотири провідні енергокомпанії розпочали проєкт з п'ятьма українськими університетами щодо підготовки кадрового резерву

Мінекономіки реалізує 7 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо дозволів, зайнятості і програми "Зроблено в Україні"

Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

Кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" у 2025 р. зменшилась на 8,7%

РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

Енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень е/е в умовах похолодання та обстрілів РФ – глава Держенергонагляду

Мінцифри реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо цифровізації в різних сферах

ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

Наглядова рада ПриватБанку погодила збільшення ліміту кредитної лінії для "єОселі" до 11,5 млрд грн

Максимальна допомога по безробіттю з січня 2026р зросла на 647 грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА