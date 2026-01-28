Для посилення енергонезалежності ОСББ розглядають можливість створення автономних систем водо- та теплопостачання

Додаткове обладнання, яке керуючі компанії та ОСББ встановлювали в житлових будинках у 2022-25 рр., суттєво підвищило енергонезалежність та комфорт мешканців, але залишається критична залежність від загальноміських систем, на майбутній сезон розглядаються можливості створення автономних систем водо- та теплопостачання.

Найкритичніша нині ситуація у столиці склалася в Деснянському районі, де досі у більшості будинків не відновлене теплопостачання. Але будинки, які мають ОСББ, приватний ЖЕК тощо, витримують цей виклик значно краще.

"Чотири роки Київ надавав програми допомоги - компенсацію за генератори, безперебійники та інше обладнання. ЖЕКи також могли закупити таке обладнання, якщо б мешканці зібрались і проголосували за таке рішення. Але таких випадків майже немає, і як наслідок такі будинки більш вразливі", - пояснив агентству "Інтерфакс-Україна" Андрій Ткаченко, голова Асоціації ОСББ Деснянського району, а також ОСББ на Закревського, 101.

Додаткове обладнання вирішує питання функціонування майже всіх критичних функцій будинку - підкачку води, роботу ліфтів, але не опалення. За словами Ткаченка, для забезпечення роботи насосів на його об’єкті генератор працює в режимі 9 годин, три відпочиває, для ліфтів - 5/2.

"От у мене зараз працює генератор 400 кВт. Ми підключили тільки три будинки навколо, хоча є можливість сімох. У чому проблема? Бо ЖЕК, який обслуговує ті будинки, не може знайти навіть 40-50 тис. грн на кабелі, щоб підключити цей генератор до своїх будинків. Для мешканців ОСББ на це є можливість швидко скинутись по 100-500 грн, з мешканців будинків з ЖЕКом такий збір майже неможливо організувати, як і отримати цю допомогу від міста", - навів він приклад.

Найбільш болюче для Троєщини наразі питання - опалення, єдиний вихід на даний момент за умови мінусових температур - спуск води, і ОСББ з керуючими реагують значно швидше на ці виклики. "В ЖЕКах сотні будинків у відповідальності, а майстрів 20-23. Вони можуть і не встигнути", - каже він.

Для підтримки плюсової температури на критичних вузлах голови ОСББ замовляють додаткове обладнання. "Я замовив дві електричні теплові гармати. Чому електричні? Бо ніхто не буде газову дизельну горілку вагою з 25 кг до якої 20 кг палива, і ще генератор на 50 кг тягнути на 15-16 поверх", - каже Ткаченко. Для підтримки систем холодної води та каналізації, за його словами, достатньо забезпечити безперервну циркуляцію.

"Ми будемо просити людей, щоб вони включали пралки, посудомийки тощо, щоб вода зливалася постійно в каналізацію... Якщо, звісно, буде електрика, як ні - щоб просто текла вода тоненькою цівкою", - каже Ткаченко.

Також значно швидше вирішуються проблеми доступу до квартир, мешканці яких виїхали. У голів ОСББ є контакти родичів або знайомих, які (це на практиці) приїжджають та відкривають квартири, де сталася аварія. Але в цілому питання відкриття пустуючих квартир в критичних умовах, на жаль, не унормовано. "На Солом'янці, третій поверх, люди виїхали влітку і залишили вікно відкритим, в квартирі замерзла каналізація, і тепер заливає весь будинок. А відкрити квартиру можна лише за рішенням суду. Поліція не бере на себе відповідальність, щоб відкривати такі квартири", - навів приклад Ткаченко.

На майбутній сезон ОСББ Троєщини вже прораховують варіанти когенераційних установок на декілька будинків.

ОСББ "Домашній затишок" у Голосіївському районі де-факто вже збудував гібридну станцію для свого будинку на 620 квартир. На зборах у серпні 2024 року мешканці дали згоду на купівлю генератора і установку СЕС за "всі можливі програми".

"Передзамовлення на генератор ми зробили ще до зборів, тому через місяць його вже запустили. Генератор на 48 кВт, хоч проєктні організації в 2023-му році нам рахували потребу в 120 кВт, але по факту, він забезпечує все необхідне", - зазначив голова ОСББ Микола Чаруха.

Потужностей генератора вистачає на забезпечення роботи пасажирських ліфтів у кожному під’їзді, ІТП, насосів холодної води, освітлення перших поверхів та ліфтових холів, безпеку і системи диспетчеризації. Також до нього підключені великі вантажні ліфти, у випадку екстреної ситуації (наприклад, швидкої) їх можна включити дистанційно, і такі випадки вже були.

Вартість генератора була 650 тис. грн, мешканці оплатили по 17 грн/кв.м. Далі ОСББ отримало компенсацію від КМДА за енергообладнання, 300 тис. грн. "Ці кошти ми поклали в фонд, з якого заправляли та обслуговували генератор, цих грошей вистачило на півтора року. Зараз будуть платити мешканці, орієнтовно по 3 грн з кв.м. в місяць, виходячи з нинішнього режиму роботи та нинішніх цін на паливо, з розрахунку на 10-15 годин роботи на добу", - розповідає Чаруха.

Одночасно із закупкою генератора почали розробляти проєкт дахової СЕС, вже в жовтні 2024 отримали т.зв. револьверний займ в 2,2 млн грн під 3% від Фонду модернізації і розвитку міста Києва. За них навесні 2025 змонтували першу чергу - 30 кВт інверторів, 30 кВт акумуляторів і 54 сонячні панелі. Цих потужностей СЕС влітку вистачало на роботу насосів, освітлення, гарячу воду і холодну воду на весь будинок, двох ліфтів в третій секції (особливість монтажу системи) та диспетчеризацію.

Також зроблена енергосертифікація будинку, ОСББ подало заявку на міську конкурсну програму "70 на 30". "При цьому отримані раніше кредитні 2,2 млн грн подали як 30% від ОСББ по цій програмі", - додає Чаруха. Після монтажу отриманого по цій програмі обладнання потужність системи зросла до 90 кВт інвенторів, 90 кВт батареї та 154 панелі.

Чаруха додав, що ОСББ, після встановлення першої частини СЕС, отримало компенсацію по державній програмі "Гріндім", біля 800 тис грн, яку направили на погашення муніципального револьверного займу.

"Коли ми змонтували все обладнання, з’єднали наш генератор та СЕС, тепер у нас, по суті, гібридна станція. Будинок працює на сонячній електростанції, коли сонце "виключається", енергію дають батареї, коли їх заряд зменшується, автоматично включається генератор", - каже Чаруха.

За його словами, навіть взимку СЕС дає суттєву допомогу, наприклад, 20 січня - 35 кВт.

"Здається, це мало, але у нас весь будинок використовує в годину менше 30 кВт. Тобто сонце, незважаючи на зиму, забезпечило годину роботи всього будинку", - каже він.

Отриманий кредит на СЕС погашається за рахунок резервного фонду ОСББ. "Але ми рахували, навіть якщо б ми не отримали гранту, виплата кредиту була посильною, трохи більше 30 грн з кв.м на місяць", - каже Чаруха.

Влітку перевиробництво сонця, поки ОСББ не планує ставати активним споживачем, з варіантів, які розглядаються - поставити зарядну станцію для мешканців.

В ОСББ "Місто квітів" у Подільському районі, який об’єднує два будинки майже на 1700 квартир, побудована система, ядром якої є потужна дахова СЕС. Як розповіла голова правління ОСББ "Місто квітів" Аліна Безкровна, побудову систем енергонезалежності ОСББ розпочало навесні 2024 року. Першим етапом були станції резервного живлення, які забезпечували роботу індивідуальних теплових пунктів та насосних станцій. Цей етап був реалізований переважно за кошти мешканців. Як пояснила Безкровна, система внесків трохи відрізнялась для будинків: в одному - по 4,1 тис. грн з квартири, у другому - 69 грн/кв.м. За умови відключення світла ця система дозволяє підтримувати критичну інфраструктуру будинків, а саме системи постачання тепла, холодної та гарячої води на період орієнтовно від 4-6 годин.

"Ми розуміли, що треба готуватись і до гірших сценаріїв, а також планувати життя будинку у післявоєнний період. Між генератором і СЕС ми обрали сонце, бо генератор – це постійні витрати на пальне, мастило, технічне обслуговування, персонал, регулярні поломки, шкода екології, шум та відсутність потреби у ньому при стабілізації ситуації в енергосистемі. Сонячні електростанції – це навпаки інвестиція у майбутнє, яка дозволяє будинку суттєво скорочувати витрати на електроенергію", - пояснила логіку Безкровна.

На другому етапі були змонтовані дві дахові СЕС (завдяки грантовій підтримці за програмою “ГрінДім”), загальною потужністю 80,73 кВт. Коли є сонячна генерація вони забезпечують альтернативним живленням 4 насосні станції та 4 індивідуальні пункти (весь будинок), 8 ліфтів у чотирьох під’їздах та частину іншого технічного обладнання. Коли припиняється сонячна генерація, то все це обладнання живиться від акумуляторів, допоки заряд не досягне рівня 10-20% залежно від ситуації в енергосистемі. Як правило, влітку цього вистачало, щоб цілодобово живити згенерованою електроенергією критичних споживачів.

Третій етап зараз реалізується завдяки перемозі у конкурсі проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва (70/30). Він передбачає збільшення кількості інверторів в одному з будинків, ємності акумуляторів та розширення поля сонячних панелей, що дозволить додати нових споживачів електроенергії (будинкове технічне обладнання, освітлення деяких місць загального користування, забезпечити роботу всіх ліфтів) та суттєво збільшить тривалість автономної роботи.

У січні СЕС працює на 8-15% ефективності. Щоб підвищити ефективність панелей, мешканці помагали очищати їх під снігу. У випадку, коли електроенергія була протягом 1-2 годин на добу, ОСББ приймало рішення про тимчасове відключення менш пріоритетних систем будинку.

"При дефіциті електроенергії ми першими відключали ліфти, освітлення місць загального користування, потім щоб економити заряд акумуляторів - гарячу воду, тепло вимикали вдень, щоб мати можливість подати його при зниженні температури вночі. Але в цілому вибудована система показала свою ефективність", - каже вона. З майбутніх оновлень - дистанційна "розумна" система управління живленням тих чи інших систем-споживачів електроенергії.

Слабкі місця наразі стосуються зовнішніх мереж. "Будинки отримують тепло від районної котельні, але вона не має резервного енергопостачання, отже, у випадку проблем там ми не зможемо забезпечити мешканців теплом. Така ж ситуація і з постачанням води, тому ми час від часу повертаємося до питання облаштування власної свердловини", - визнає Безкровна.