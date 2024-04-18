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11:34 18.04.2024

ТЧХУ не комунікує з організаціями Червоного Хреста Росії та Білорусі - Доценко

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ТЧХУ не комунікує з організаціями Червоного Хреста Росії та Білорусі - Доценко
Фото: пресслужба ТЧХУ

Український Червоний Хрест не підтримує жодних зв'язків з організаціями Червоного Хреста Росії та Білорусі, заявив генеральний директор Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

"Український Червоний Хрест не має жодних комунікацій і зв'язків із російським Червоним Хрестом починаючи з 2014 року. З Білоруським Червоним Хрестом така сама історія. Попри те, що ми є частиною Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця", - сказав Доценко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він спростував будь-які звинувачення в тому, що Червоний Хрест є проросійською структурою.

Доценко нагадав, що Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця складається з трьох незалежних одна від одної організацій - Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та національних товариств, які діють у різних країнах світу.

"У кожного з нас є своя місія, своя структура і свій менеджмент. Ми не філія, ми самостійна, українська гуманітарна організація, яка проводить свою діяльність відповідно до українського законодавства. Наші співробітники і волонтери - це українці, вони так само, як і решта громадян, живуть щодня під обстрілами, їхні будинки також руйнуються, і вони також втрачають рідних і близьких людей. Тому говорити про проросійську структуру в нашій організації не має сенсу", - наголосив Доценко.

Теги: #комунікації #тчху

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